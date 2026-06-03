Es contadora y piloto de avión: la roquense que llegó a Harvard y hoy impulsa a mujeres emprendedoras

Es de General Roca, pilotea aviones y fue seleccionada para exponer en Harvard.

Andrea Molejón suele decir que despegar es una decisión, pero aterrizar es una obligación. La frase, que aprendió en la aviación, también resume buena parte de su propia historia.

Contadora, empresaria, madre y piloto de avión, la mujer nacida en General Roca encontró en los cielos una forma de reconstruirse en uno de los momentos más difíciles de su vida. Años después, esa experiencia terminaría convirtiéndose en «Volando Alto Mujer», uno de los encuentros de liderazgo, negocios y networking femenino más importantes de la región.

«Necesitaba sentirme fuerte y poderosa otra vez», recuerda Andrea sobre aquel momento en el que buscaba una actividad que la ayudara a salir adelante. La respuesta llegó de manera inesperada cuando un cliente le habló del Aeroclub de General Roca.

Hasta entonces, su vida estaba enfocada en su estudio contable y en el acompañamiento de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, sentía que necesitaba algo más. Fue así como decidió acercarse a la aviación, sin imaginar que esa decisión terminaría cambiando su vida.

Foto: Andrea Molejon.-

Reinventarse y crecer

Convertirse en piloto no fue sencillo. Andrea ingresó a un ámbito históricamente dominado por hombres y debió abrirse camino en un espacio donde hacía décadas no había mujeres pilotos activas en la ciudad.

«La aviación es una actividad de alto riesgo que requiere mucha disciplina y preparación. Además, tuve que demostrar que estaba capacitada para ocupar ese lugar», cuenta.

Hoy integra la comisión directiva del Aeroclub de General Roca y sigue volando siempre que sus actividades profesionales se lo permiten. Pero más allá de la pasión por los aviones, encontró en la aviación una poderosa metáfora para aplicar al mundo de los negocios.

«Cuando levantás la nariz del avión y dejás la pista atrás, entrás en lo que se conoce como punto de no retorno. En los negocios pasa exactamente lo mismo. Hay un momento en el que tenés que confiar en la preparación que hiciste y avanzar», explica.

Del cielo a los negocios

Con esa mirada nació Volando Alto Mujer, un espacio pensado para emprendedoras, empresarias y profesionales que buscan crecer, generar alianzas y potenciar sus proyectos.

Foto gentileza.-

Andrea asegura que el objetivo principal es brindar herramientas concretas para hacer crecer negocios.

«A mí me gusta hablar de aviación y de negocios. El evento está pensado para que las mujeres hagan contactos, generen oportunidades y escalen sus proyectos», afirma.

Las experiencias acumuladas en las distintas ediciones le demostraron que el networking puede generar resultados concretos. Recuerda el caso de una emprendedora que asistió con sus diseños de sastrería y terminó recibiendo un pedido de 40 conjuntos por parte de una empresaria que conoció durante el encuentro.

«Son situaciones que obligan a repensar un negocio y a prepararse para crecer. Eso es lo que buscamos que ocurra», señala.

De Neuquén a Harvard

El crecimiento de Andrea como referente también la llevó a escenarios internacionales.

Este año fue seleccionada para participar en una experiencia de formación en Harvard, donde compartió espacio con mujeres de distintos países y presentó una charla titulada «Cómo construir negocios que vuelen solos».

Allí volvió a utilizar los paralelismos entre la aviación y el mundo empresarial para explicar la importancia de la planificación, la estrategia y la toma de decisiones.

«Fue una experiencia que me confirmó que sí se puede. A veces pensamos que esas oportunidades son para otros, pero también pueden ser para quienes estamos construyendo proyectos desde la Patagonia», sostiene.

Una edición récord en Neuquén

Volando Alto es una experiencia para emprendedoras y mujeres empresarias.

La próxima edición de Volando Alto Mujer se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132 de Neuquén, y apunta a convertirse en la más grande de su historia.

La organización proyecta la participación de unas 500 mujeres y contará con conferencias, mentorías, rondas de negocios, espacios de networking y experiencias especialmente diseñadas para emprendedoras y empresarias.

Entre los invitados se destacan el diseñador y crítico de moda Alejandro Mastrangelo, radicado entre Nueva York y Colombia, además de especialistas en liderazgo, negocios, tecnología, marketing y desarrollo empresarial.

Alejandro Mastrangelo, uno de los invitados estelares.-

También habrá un espacio exclusivo de mentorías personalizadas, una ronda de negocios coordinada junto a estudiantes universitarios y sectores especialmente destinados a sponsors y experiencias de marca.

«Lo pensé a lo grande porque la región está viviendo un momento único. Hay oportunidades y necesitamos más mujeres preparadas para aprovecharlas», asegura Andrea.

Y agrega una reflexión que resume el espíritu de la iniciativa: «Las mujeres han conquistado muchísimos espacios, pero todavía falta que muchas se animen a creérsela. Volando Alto busca justamente eso: que descubran todo lo que son capaces de hacer».

Cuándo y dónde será Volando Alto Mujer

La nueva edición se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 de Neuquén.

La propuesta incluye conferencias, talleres, mentorías, networking, ronda de negocios y espacios de capacitación para emprendedoras, empresarias y profesionales.

Las entradas pueden adquirirse a través de las redes sociales oficiales y la página web de Volando Alto Mujer, donde se encuentran disponibles las modalidades general, VIP y streaming.