Gastronomía y experiencias cerveceras: Cerveza Patagonia celebró sus 10 años con el primer Candlelight al aire libre del país

Días atrás, Cerveza Patagonia celebró los 10 años de su local en Bariloche con una gran fiesta frente al lago Moreno, que combinó música en vivo, sabores patagónicos, experiencias cerveceras y actividades al aire libre. Uno de los grandes momentos del aniversario fue el primer concierto de Candlelight® al aire libre en Argentina, que convirtió a la Cervecería en escenario de una experiencia musical única, con miles de velas, el lago y las montañas de fondo.

Más de 2.500 personas pasaron por allí durante todo el día de festejo. El espectáculo Candlelight®, una propuesta de Fever, reunió a más de 1.200 personas que disfrutaron de un recorrido por los grandes éxitos de Queen y Coldplay, interpretados por el cuarteto de cuerdas local Hielo Azul. La música en vivo y el entorno natural se combinaron en una puesta especial que marcó uno de los momentos más destacados de la celebración.

Foto: Gentileza.

La música continuó con Natalie Pérez, quien junto a su banda hizo cantar y bailar al público en el cierre de la noche. La jornada también contó con DJ sets y distintas propuestas musicales.

La gastronomía fue otra de las grandes protagonistas, con un impactante pasillo de fuego montado especialmente para la ocasión. El chef Pablo Buzzo, junto a su equipo, preparó distintas especialidades a las brasas, entre ellas cordero patagónico, truchas a la tabla, vacío y pizzas de elaboración propia, en una propuesta que puso en valor los productos y sabores de la región.

La celebración también invitó a descubrir diferentes experiencias del universo cervecero de Patagonia. Los visitantes pudieron participar de experiencias especiales como Beer Poking, una cerveza caramelizada, una técnica que combina espuma caliente con cerveza fría para generar nuevos aromas y sabores, y degustar variedades maduradas en barricas de roble francés, que aportan perfiles únicos a las cervezas.

Foto: Gentileza.

También se pudo disfrutar una cerveza muy disruptiva elaborada con Matcha. Además, se presentaron variedades históricas e innovaciones de la marca, reflejo del espíritu de experimentación que caracteriza a la Cervecería desde sus comienzos.

La propuesta se completó con actividades para conectar con el entorno natural, entre ellas recorridos en bicicletas eléctricas por Circuito Chico, navegación por el lago Moreno y escalada.

Foto: Gentileza.

«Este aniversario representó mucho más que una celebración; fue la confirmación del vínculo que construimos durante estos diez años con quienes eligen visitarnos y compartir nuestra pasión por la cerveza. La convocatoria superó todas las expectativas, con más de 2.500 entradas vendidas, récord histórico de consumo con más de 5.300 pintas servidas -equivalente a 2.900 litros- durante todo el día.

Además, la gastronomía tuvo un lugar central dentro de la experiencia, con propuestas que pusieron en valor los sabores de la Patagonia a través de más de 290 kilos de productos regionales consumidos entre trucha, cordero y vacío. Estos resultados nos llenan de orgullo porque reflejan que seguimos creando experiencias memorables que conectan cerveza, naturaleza y cultura local», comentó Josefina Venturina, Jefa de Marca de Cerveza Patagonia.

Diez años de historia en Bariloche

Desde su apertura en 2016, la Cervecería Patagonia se consolidó como un punto de encuentro para barilochenses y turistas, y como un espacio de innovación donde nacieron ediciones especiales y se continúa experimentando con nuevas variedades y sabores.

Con esta celebración, Cerveza Patagonia reafirmó su vínculo con Bariloche y el espíritu que caracteriza a la marca desde sus comienzos: explorar, experimentar y compartir. Diez años de experiencias que siguen haciendo de su Cervecería un lugar emblemático para disfrutar de la música, la gastronomía y los paisajes de la Patagonia. Más información en @patagonia.bariloche.

Acerca de Candlelight®

Candlelight® es una serie de conciertos de Fever que invita a redescubrir grandes obras y canciones a través de interpretaciones instrumentales en vivo, en espacios iluminados por velas. Su propuesta abarca distintos géneros musicales y combina el talento de músicos locales con una ambientación íntima y envolvente. Por primera vez en el país, esta experiencia llegó a un escenario al aire libre, con el entorno natural de la Patagonia como parte esencial del espectáculo.