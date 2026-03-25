Comallo inaugura su Paleoparque: cómo es el nuevo atractivo turístico y científico único en la Patagonia

Lo que comenzó como un proyecto para diversificar la matriz productiva hoy se transforma en un hito para la región. El Paleoparque Comallo es el resultado de años de gestión y de una apuesta concreta por el turismo como motor de desarrollo local.

La iniciativa se gestó hacia fines de 2017, cuando el intendente Raúl Hermosilla impulsó una estrategia para potenciar el turismo en la localidad, apoyándose en una de sus principales riquezas: el patrimonio paleontológico.

Imágenes: Municipalidad de Comallo.-

El descubrimiento que puso a Comallo en el mapa mundial

El proyecto tiene un antecedente clave: el hallazgo del Kelenken guillermoi, el ave del terror más grande registrada en la historia, descubierto en la zona a comienzos de los 2000.

Ese descubrimiento permitió posicionar a Comallo dentro del mapa paleontológico internacional y abrió la puerta a una idea ambiciosa: crear un espacio que permita compartir ese legado con visitantes y la comunidad.

Cómo es el Paleoparque: recorrido, espacios y propuesta

El parque fue pensado como un espacio integral que combina investigación científica, educación y turismo.

Municipalidad de Comallo.-

Entre sus principales características se destacan:

Área de recepción y exhibición interior

Auditorio para actividades educativas

Espacios gastronómicos y sanitarios

Tienda de recuerdos

Recorrido exterior con esculturas paleontológicas

Se trata de una propuesta que busca ofrecer una experiencia inmersiva para conocer la historia natural de la región.

Un proyecto colectivo con profesionales y talento local

El desarrollo del Paleoparque involucró a un equipo multidisciplinario con especialistas en distintas áreas.

Participaron profesionales como la arquitecta Karina Artoni, el diseñador Fernando Namor y el paleontólogo Guillermo Aguirrezabala, junto a equipos de paleontólogos, docentes y artistas vinculados al paleoarte y la museología.

Además, el proyecto permitió formar talento local, generando nuevas oportunidades en la comunidad.

De la obra a la apertura: el impulso final

La obra comenzó en 2021 y fue incorporando mejoras con el paso del tiempo, como animaciones digitales, realidad aumentada, desarrollo audiovisual y merchandising propio.

En 2025, el gobernador Alberto Weretilneck decidió refinanciar el proyecto, lo que permitió avanzar hacia su finalización y apertura.

Un viaje por los últimos 30 millones de años de la Patagonia

El Paleoparque Comallo propone una experiencia única en la región: contar la historia de los últimos 30 millones de años de la Patagonia a través de reconstrucciones hiperrealistas.

El recorrido permitirá conocer grandes transformaciones del ambiente, como:

Las ingresiones marinas

El Gran Intercambio Biótico Americano

La llegada de los seres humanos al continente

Todo en un contexto que recrea un pasado donde la Patagonia era un territorio boscoso y habitado por grandes especies.

Mucho más que turismo: una propuesta educativa y cultural

El objetivo del parque no es solo atraer visitantes, sino generar una experiencia educativa que invite a reflexionar sobre el paso del tiempo en la Tierra y la importancia de cuidar el patrimonio natural.

Cada recorrido busca dejar un mensaje claro: comprender el pasado es clave para proteger el futuro.

Un proyecto que impulsa el desarrollo y la identidad local

El Paleoparque Comallo también refleja el valor del trabajo articulado entre el Estado, profesionales y comunidad.

Es una muestra de cómo una política pública sostenida puede transformarse en una herramienta concreta de desarrollo, fortaleciendo la identidad y generando nuevas oportunidades para la localidad.