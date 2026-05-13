El último baile del Chino Simonet: se retira una leyenda del handball argentino

Diego Simonet le pondrá punto final a una carrera histórica. Luego de cerrar su etapa en la Selección Argentina a principios de año, el Chino anunció que también se retirará del handball profesional cuando termine la temporada con el Montpellier Handball, club en el que se convirtió en ídolo tras 13 años inolvidables.

«El último baile», así tituló Montpellier el anuncio oficial de la despedida del argentino, que disputará su último partido el próximo 6 de junio ante Nimes por la última fecha de la Ligue Starligue. «Después de 13 temporadas en el Montpellier, Diego Simonet decidió poner fin a su carrera al término de la temporada», expresó el club francés en sus redes oficiales.

La noticia tuvo un fuerte impacto en el ambiente del handball argentino y fue la propia Confederación Argentina de Handball la que dimensionó la magnitud de su figura. «El jugador más importante de la historia de nuestro deporte», escribió la CAH sobre Simonet, que dejará la actividad a los 36 años después de una trayectoria que marcó un antes y un después para el handball nacional.

Una carrera para la historia

Durante su etapa en Montpellier, Simonet disputó 318 partidos y convirtió 1324 goles, además de conquistar siete títulos. Entre ellos sobresale la histórica EHF Champions League conseguida en 2018, torneo en el que fue elegido MVP del Final Four y se convirtió en el primer jugador no europeo en recibir esa distinción.

«Del sueño inicial de participar de la élite del handball mundial pasó a convertirse, título tras título, en una leyenda viviente del club galo», destacó la Confederación Argentina. El Chino también ganó dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y dos Supercopas con el conjunto francés, donde dejó una huella imborrable.

Antes del retiro definitivo, el argentino todavía tendrá la chance de cerrar su carrera con nuevos títulos. El 23 de mayo jugará la final de la Copa de Francia frente al Nantes y luego disputará el Final Four de la EHF European League en Hamburgo, donde Montpellier enfrentará al Kiel alemán en semifinales.

En la Selección Argentina, el Chino participó en seis mundiales, tres Juegos Olímpicos y obtuvo tres medallas doradas en los Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023), y cuatro en Sur-Centro Americanos (2010, 2012, 2014 y 2020). Comenzó su carrera en SAGV Ballester y rápidamente continuó en el exterior: São Caetano de Brasil, Torrevieja de España, Ivry y Montpellier de Francia.

Con su retiro, Simonet cerrará una trayectoria que cambió para siempre la dimensión del handball argentino en el mundo. Capitán, referente y figura de los Gladiadores durante más de una década, el Chino se despedirá dejando un legado muy díficil de igualar.