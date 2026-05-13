Quién es Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete que quedó bajo la lupa judicial

Francisco Adorni pasó de ocupar cargos técnicos dentro del Estado a quedar en el centro de la escena política y judicial, en gran parte por su vínculo directo con su hermano, Manuel Adorni, una de las figuras más visibles y cercanas al presidente Javier Milei.

Quién es Francisco Adorni, investigado por lavado y enriquecimiento ilícito

Aunque construyó su carrera lejos de los medios y de la militancia partidaria, su ascenso en la administración nacional estuvo estrechamente ligado al crecimiento político del actual jefe de Gabinete.

Contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y especializado en Administración Financiera y Control del Sector Público, según TN, Francisco Adorni desarrolló durante más de dos décadas una trayectoria vinculada exclusivamente a organismos estatales.

Ingresó en 2002 a la Secretaría de Hacienda de Ezeiza y, desde 2004, trabajó en el área administrativa del Consejo de la Magistratura bonaerense, donde permaneció casi veinte años con un perfil técnico y de bajo conocimiento público.

Su situación cambió con la llegada de La Libertad Avanza al poder. La influencia política de Manuel Adorni dentro del gobierno libertario coincidió con el desembarco de su hermano en cargos estratégicos de la administración nacional.

En febrero de 2024, tras pedir licencia en el Consejo de la Magistratura, Francisco Adorni fue designado asesor en el Ministerio de Defensa conducido por Luis Petri. Poco después quedó al frente de la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera, un área clave para el control administrativo y financiero.

En junio de 2025 fue promovido a la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que administra fondos previsionales de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año consolidó además su perfil político al obtener una banca en la Cámara de Diputados bonaerense por La Libertad Avanza.

La relación familiar con Manuel Adorni quedó desde entonces bajo mayor observación pública y política, especialmente por las críticas opositoras que cuestionan el crecimiento de dirigentes y funcionarios cercanos al núcleo presidencial. Esa exposición se profundizó tras la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por supuestas inconsistencias patrimoniales.

La investigación quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán, que ya ordenó medidas preliminares para relevar información patrimonial y financiera. El caso no solo pone bajo la lupa la evolución económica de Francisco Adorni, sino que también agrega presión política sobre el entorno más cercano del gobierno.