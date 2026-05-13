El Gobierno profundiza la absorción de pesos mientras el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos

El Gobierno nacional mantuvo su política de absorción de pesos de la economía con el objetivo de acelerar la caída de la inflación. En la licitación de este miércoles tomó $ 10,7 billones para atender vencimientos por $ 9,7 billones. Técnicamente, significa un rollover de 110%.

El plan para secar la plaza avanza, pero persisten las dudas financieras

No obstante, desde Puente Bursátil precisaron que “caería por debajo del 100% si se consideran también los vencimientos del lunes pasado, que se pagaron con depósitos en el BCRA”.

Las tasas estuvieron en línea con las que operaban los distintos títulos en el mercado secundario.

El resultado demuestra que el Gobierno transita por un período de tranquilidad en cuanto al financiamiento interno en pesos y por el momento no enfrenta riesgos.

Además, destacaron como positiva la colocación en dólares, donde se obtuvieron los U$S 150 millones buscados en las colocaciones de AO27 (tasa de 5,15) y de AO28 (tasa de 8,55%).

“Ambos fueron sobre demandados, luego de algunas licitaciones donde la demanda se vio algo más débil. Esto también lo vemos positivo, ya que sugiere que el apetito por estos instrumentos se mantiene”, indicó el informe.

Las ofertas por el AO27 fueron de U$S 279 millones y por el AO28 de U$S 267 millones. Mañana se realizará la segunda rueda de estos instrumentos en la búsqueda de otros U$S 100 millones en cada uno.

Paralelamente, luego de un par de ruedas operando por debajo de los 500 puntos, el riesgo país volvió a instalarse por encima de este rango y cerró en 523 puntos ante una baja de los bonos soberanos.

En este aspecto, el Gobierno no logra convencer a los inversores para consolidar una baja sostenida del indicador soberano.

Tampoco ayudó el clima general, dado que las acciones del MERVAL tuvieron un día en rojo con caída de 2%.

En cambio, el dólar se mantuvo estable y en la pizarra del Banco Nación cerró a $ 1.365 para la compra y $ 1.415 para la venta.

Corresponsalía Buenos Aires