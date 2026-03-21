Neuquén genera empleo y marca el rumbo: la historia detrás del crecimiento laboral que sorprende al país

«Mientras gran parte de la Argentina pierde puestos de trabajo, Neuquén crea empleo, suma empresas y capacita a su gente. Detrás de los números hay una estrategia que combina formación, industria y políticas públicas. En un país donde el trabajo se volvió una preocupación cotidiana, en Neuquén empieza a repetirse otra escena: personas que dejan un plan social para ingresar al empleo formal«, valoró el Gobierno provincial.

Para la gestión, esto no ocurre de un día para otro: «Detrás hay capacitaciones, oportunidades y un entramado productivo que no se detiene. En medio de un contexto nacional complejo, la provincia logró algo poco frecuente: seguir generando empleo privado y registrado«.

“Los datos nos dan muchísima alegría, porque detrás de cada número hay trabajo para los neuquinos”, señaló Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Humano. “Mientras en gran parte del país el empleo cae, en Neuquén estamos logrando sostenerlo y hacerlo crecer”, agregó.

De los planes sociales al trabajo formal

Uno de los cambios más fuertes de los últimos años tiene que ver con la transformación de la asistencia social. Según datos oficiales, Neuquén pasó de tener 30 mil planes sociales a 6 mil, en un proceso que buscó reconvertir esos programas en empleo real a través de Emplea Neuquén. La lógica fue clara: formar personas para que puedan ocupar los puestos que genera la economía.

En ese marco, el programa Emplea Neuquén ya capacitó a más de 22 mil personas en toda la provincia y cuenta con 62 mil inscriptos en su plataforma, consolidándose como una herramienta clave para vincular formación con empleo. Así, el crecimiento de sectores como Vaca Muerta empezó a traducirse en oportunidades concretas para trabajadores neuquinos.

Capacitar para no quedar afuera

En ese camino aparece una pieza clave: el Instituto Vaca Muerta, que abrirá sus puertas en el Polo Tecnológico de la capital. Más de 10 mil personas ya se inscribieron para formarse en habilidades vinculadas a la industria energética.

El objetivo no es solo educativo. Es estratégico. Se busca que cada puesto de trabajo que genere la industria pueda ser ocupado por un neuquino capacitado, evitando que las empresas tengan que buscar mano de obra fuera de la provincia. La articulación entre el instituto, el sector privado y el programa Emplea Neuquén apunta justamente a eso: conectar formación con empleo real.

Una provincia que crece cuando otras caen

Los números acompañan este proceso. Según el último informe de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Neuquén se ubicó como la provincia con mayor crecimiento del empleo registrado en el país entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, con un crecimiento de 4.6%.

En un dato aún más significativo, fue una de las dos jurisdicciones donde el empleo no cayó. Desde el inicio de la actual gestión, además, se crearon más de 6.658 empleos. Mientras en gran parte del país el empleo formal se retrae, Neuquén sostiene una tendencia inversa.

En esa línea, Castelli remarcó que la provincia se mantiene entre las tasas de desocupación más bajas del país: “Venimos bajando de manera sostenida. En Neuquén no sobra empleo, pero somos una de las pocas provincias que está revirtiendo la tendencia nacional. No son solo estadísticas, son familias neuquinas que hoy tienen más estabilidad y pueden proyectar”.

El rol de Vaca Muerta, pero con una diferencia

El crecimiento económico de la provincia está fuertemente vinculado a Vaca Muerta. Pero el mensaje oficial insiste en algo: no es solo la roca, es el trabajo de los neuquinos. La estrategia apunta a que ese desarrollo no quede concentrado, sino que se traduzca en empleo, formación y oportunidades.

Por eso se impulsan políticas que combinan:

● formación técnica,

● articulación con empresas,

● promoción de inversiones,

● apoyo a pymes.

Un modelo que busca sostenerse en el tiempo

El desafío no es solo crear empleo, sino sostenerlo. Para eso, la provincia busca generar condiciones de previsibilidad para el sector privado, mientras fortalece la capacitación de su población. El objetivo de fondo es claro: que el crecimiento económico se transforme en trabajo genuino y en oportunidades reales para las familias neuquinas.

“El desafío es sostener este camino en el tiempo”, sostuvo Castelli. “Cuando hay reglas claras y prioridad para los neuquinos, el crecimiento se transforma en trabajo real y llega a cada hogar”, concluyó.