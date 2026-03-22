Neuquén y un cambio de época: cómo las políticas públicas están transformando la vida de los jóvenes

Créditos, becas, empleo, orientación y espacios de escucha. La provincia impulsa una estrategia integral para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y construir su futuro sin irse de Neuquén. Hay una escena que se repite en muchas familias de Neuquén: un joven que termina la escuela y se enfrenta a la misma pregunta de siempre: «¿Y ahora qué?»

Durante años, la respuesta muchas veces estuvo marcada por la incertidumbre: falta de oportunidades, dificultades económicas o la necesidad de irse a otra ciudad para poder estudiar o trabajar. Hoy, esa ¿ historia empieza a cambiar. En Neuquén, las políticas públicas destinadas a la juventud comenzaron a construir otro camino, donde estudiar, trabajar y proyectar un futuro en la provincia ya no parece una excepción.

Crédito, estudio y trabajo: las nuevas herramientas

Uno de los ejes más visibles de esta transformación es el acceso a herramientas concretas. A través del Banco Provincia de Neuquén (BPN), se lanzaron líneas de crédito destinadas exclusivamente a jóvenes de entre 18 y 35 años, pensadas para resolver obstáculos cotidianos que muchas veces frenan el desarrollo.

Las opciones incluyen financiamiento para:

● movilidad (vehículos)

● tecnología para estudiar o trabajar

● acceso a vivienda o alquiler

Detrás de estas medidas hay una idea clara: sin herramientas básicas, no hay igualdad de oportunidades. Becas que sostienen trayectorias. El otro gran pilar es la educación. El programa de becas Gregorio Álvarez, parte del plan Redistribuir Oportunidades, se consolidó como una política clave para sostener a miles de estudiantes.

Los números muestran su alcance:

● alrededor de 30 mil solicitudes procesadas

● más de 19 mil becarios tanto en 2024 como en 2025

● cobertura desde nivel inicial hasta educación superior

Pero más allá de los números, el impacto es concreto: jóvenes que pueden seguir estudiando sin abandonar por cuestiones económicas. El programa incluso fue destacado por la UNESCO como una experiencia única en el país, reforzando su valor como política pública sostenida en el tiempo.

Escuchar a los jóvenes: cuando la política llega al territorio

El cambio también se construye desde otro lugar: la escucha. En Chos Malal se realizó el primer Gabinete Joven Regional, donde participaron referentes de 18 localidades del Alto Neuquén. La propuesta fue simple pero profunda: escuchar a los propios jóvenes para diseñar políticas públicas pensadas por y para ellos. De ese espacio surgieron representantes regionales y aportes concretos para fortalecer la Ley de Promoción Integral de las Juventudes.

Espacios para hablar, crear y acompañar

Foto: Gobierno de Neuquén.

En paralelo, surgieron dispositivos que apuntan a algo menos visible, pero igual de importante: el acompañamiento emocional y la construcción de proyectos de vida. Uno de ellos es Escucha Joven, un espacio donde chicos y chicas se reúnen semanalmente para compartir ideas, inquietudes y experiencias.

En una de sus primeras intervenciones públicas, los jóvenes entregaron mensajes positivos en el Cenotafio de Neuquén, buscando generar reflexión y emociones en la comunidad.

También funciona Orientación Joven, que brinda acompañamiento vocacional con el apoyo de estudiantes de Psicología de la UFLO. El objetivo es ayudar a quienes no tienen claro qué camino tomar, ofreciendo herramientas para decidir con mayor seguridad.

El trabajo como horizonte posible

Todo este entramado tiene un objetivo de fondo: que los jóvenes puedan quedarse, crecer y trabajar en Neuquén. En una provincia que lidera la generación de empleo privado en el país, la decisión política

es clara: las oportunidades deben ser para los neuquinos.

Esto implica no solo generar empleo, sino también formar a los jóvenes para que puedan ocupar esos puestos. Una generación con más oportunidades. El cambio no ocurre de un día para otro. Pero empieza a notarse:

● un joven que accede a su primera beca,

● otro que compra su primera herramienta de trabajo,

● alguien que encuentra orientación para elegir una carrera,

● un grupo que participa y propone políticas públicas.

Son historias cotidianas que, sumadas, empiezan a marcar una tendencia. En Neuquén, la juventud dejó de ser un sector al que solo se le habla.