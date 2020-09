Días raros estos. También aquellos. Allá lejos quedaron los días en que la cuarentena eran un puñado de semanas para ver qué pasaba con esto de la pandemia de coronavirus. Allá lejos es marzo de 2020. Días raros de un mes raro. La pandemia, ahora la sabemos, lo modificó todo. También el tiempo. ¿Qué le pasó a La Estafa Dub con el tiempo en tiempos de coronavirus? Como a todos, el tiempo frenó de golpe, se reseteó y entonces pasó esto: lo que era el presente se detuvo indefinidamente, el pasado se actualizó y el futuro ocupó el lugar de aquel presente indefinidamente cajoneado.



A fines de febrero pasado, pero de un año que ya no es este, La Estafa Dub tenía listo “Continentes”, su cuarto disco. El sello neuquino Codo a Codo le propuso editarlo en formato físico. No era la idea de la banda, que sólo había pensado en modo digital, pero les gustó. Y fueron por ahí. Hasta que se toparon con la cuarentena y el proyecto quedó en stand by por entonces indefinido.

Los días raros se fueron sucediendo, la banda se empezó a inquietar y alteró sus tiempos: actualizó el pasado con canciones de 2017 y comenzó a trabajar en músicas que serán parte de un disco futuro, mientras lo nuevo seguía esperando.



Medio año raro después, su espera terminó: “Continentes” físico está en modo preventa desde hace diez días a través de la página de Facebook de Codo a Codo Discos, con un tapaboca de regalo. Esto será así hasta este jueves, cuando el disco esté oficialmente disponible por el mismo medio al menos por ahora. También desde el jueves se podrá escuchar en todas las plataformas de streaming.

Grabado durante 2019 y mezclado a comienzos de 2020 es acaso el disco más experimental de una banda experimental por naturaleza. La idea detrás del nombre “Continentes” tuvo que ver con los sonidos y las músicas que, de alguna manera particular representa el universo sonoro de cada continente, explica Gerardo Armada, guitarrista de LED, en un diálogo con Río Negro, primero por mail y después por teléfono.



El disco incluye seis canciones, una por continente porque también está presente la Antártida con un tema homónimo. No hay en el álbum un recorrido folclórico en un sentido autóctono. “Fueron apareciendo cosas que nos remitían a ciertos lugares”, revela el guitarrista. Las composiciones no fueron pensadas para una región en particular, sino que lo que se propuso la banda fue desarrollar un concepto de múltiples entradas: sonoro, estético y de épocas.

Videoclip oficial de “Abejas (en la sangre)”, último corte de difusión de "Tormenta" (2017), publicado hace dos semanas.



De lo que se trata en “Continentes”, en definitiva, es más bien un juego musical e interpretativo entre los músicos y sus instrumentos que los llevó a un viaje por sonoridades intercontinentales. Por eso tampoco hay instrumentaciones originarias. El efecto “world music” se logró, revela Armada, a partir de samples, teclados, guitarras y percusiones varias. Nada que no hayan hecho antes, aclara.

Para el músico, lo mejor de este disco es su búsqueda musical, una introspección que los alejó aún más del reggae y el dub que le dieron sentido al grupo en sus comienzos. “Continentes” revela en este sentido, el crecimiento de la banda y su capacidad para salirse de zonas de comodidad.

Armada, como el resto de la crew, quedó muy conforme con “Continentes”, a tal punto de considerarlo el mejor de los cuatro. “Es La Estafa en su máxima expresión”, resume.



Desde el punto de vista compositivo, el disco es casi todo instrumental y con muy pocas letras. La voz es más importante por cómo suena y no tanto por qué cosas dice. “La voz es un instrumento más”, afirma Armada. “No somos una banda con frontman.

De esta banda sin frontman, entre estables e invitados, fueron parte del disco Héctor Navarro (batería y programaciones), Luis Ferri (bajo, programaciones y groove box), Mariano González (trombón y voces); Lisandro Parada (malletkat, percusión y programaciones), Gerardo Armada (guitarras), Lucas de Benedetti (voces), Franco Francisco (trombón y voz), Mario Romero (teclados, percusión y voz), Juan Butarelli (percusión electrónica) y Roberto Palacio (trompeta y voz).



Grabado íntegramente en La Toma Récords, el estudio propio de la banda, fue el más rápido en hacerse, pero a la vez el más exquisito, aclara Armada. Para mayo estaba todo listo, pero el coronavirus tenía otros planes para la banda. Frizado desde entonces, “Continentes” salió la semana pasada en modo preventa.

Mientras tanto, la banda, fragmentada por la cuarentena, volvió al juego de la música. Cada uno fue trabajando con su instrumento y compartiendo lo que salía.

Así fueron tomando forma nuevas composiciones genuinamente en cuarentena que seguramente serán parte de un futuro disco de La Estafa Dub. Otro futuro, porque este futuro le pertenece a “Continentes”.

El hombre detrás de la consola de LED

Lautaro Labrín trabaja desde hace diez años con el sonido de La Estafa Dub. Detrás de la consola de la banda neuquina lo vio y lo escuchó todo de ello. Es, sin dudas, parte de su sonido. Consultado por Río Negro, se refirió a “Continentes”, el nuevo disco de LED.

P:¿Cuál es la diferencia musical entre el nuevo disco y los anteriores?

R: La diferencia más clara es que este disco está basado en lo instrumental. Cada integrante ha ido evolucionando en sus propios instrumentos y esto fijó un crecimiento y fortalecimiento de LED desde ese punto de vista. Y está muy bien reflejado en “Continentes. Yotra cosa más: LED tiene, además de mí, cuatro operadores más de sonido, de los cuales tres son músicos. Esto hace mi trabajo más particular . En los discos, voy a lo puntual de la parte técnica. Las mezclas de los discos no las hago yo, participo opinando como cualquiera de la banda. Pero esa parte del trabajo se centra más en los músicos.

P: ¿Cómo se trabajó este disco?

R: “Continentes” se trabajó completamente en el estudio propio de la banda, La Toma Record. Es como regresar a la esencia de la banda. Creo que la realidad de varios sonidistas en la banda, y el tener un estudio propio, hace que ese sea el sello de LED para que los discos suenen de la manera que suenan. No hay un sonidista, hay varios. LED no tiene un protagonista en ningún puesto, el rol protagónico es LED.