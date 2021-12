Continúa la inscripción en Allen para lotes sociales

Mañana continúa la inscripción para acceder a un lote social en Allen. La demanda es alta en la ciudad y son muchos los vecinos que ya pudieron anotarse la semana pasada.

El operativo que lleva la Secretaría de Desarrollo Humano comenzó luego de la conferencia de prensa donde la intendenta Liliana Martín anunció un preacuerdo que permitirá comprar dentro de poco tierras para convertirlas en lotes sociales.

La inscripción se viene llevando a cabo en el Polideportivo Municipal. Mañana podrán acercarse desde las 18 horas.

La documentación que se solicita a los interesados es fotocopia de DNI del titular y grupo familiar conviviente; recibo de sueldo o declaración jurada de ingresos; certificación negativa que permita acreditar beneficios sociales (AUH – alimentar – progresar – potenciar trabajo – acompañar) y certificado único de discapacidad (en caso de poseer).

Hace un mes un grupo de vecinos de Allen firmó un convenio para empezar a pagar terrenos sociales. Se trata de 55 personas que integran la primera cooperativa del Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda (Imuvi) que fue creado hace un año.

La mandataria Liliana Martín destacó la gestión que se hizo a través de este nuevo programa y remarcó que “necesitamos saber acabadamente cuántas personas son las que las necesitan, para saber cuántas tierras debemos comprar y cómo las dividimos”.

Desde el Municipio además informaron que los requisitos para inscribirse son: superar los cinco años de residencia real en Allen del titular y grupo conviviente, acreditado en DNI; ser mayor de 18 años; ingreso familiar inferior a dos (2) salarios vital y móvil ($64.000); no tener ningún inmueble registrado a título personal; no tener procesos judiciales en trámite o con condena por usurpación y/o tomas de tierras privadas o públicas; no ser deudor/a de cuota alimentaria. También detallaron que hay cupos del 4 % destinado a personas con discapacidad.

La Secretaría de Desarrollo Humano a través de la cual se realizan las inscripciones ahora es dirigida por Paulo Diomedi. Cabe recordar que la funcionaria Norma Mora se fue a trabajar a la Provincia para diseñar políticas de juventud.