Contra la violencia de género, realizaron una intervención en el poder judicial en Roca

Referentes del espacio de Género del gremio Sitrajur realizaron esta mañana una intervención en el edificio del Poder Judicial y además invitaron a toda la comunidad a visitar las instalaciones y visibilizar los casos de violencia que han ocurrido en nuestra provincia.

A través de un comunicado de prensa y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer, recordaron a las hermanas Mirabal; militantes y luchadoras contra la dictadura de Trujillo y asesinadas brutalmente por el régimen.

"En conmemoración a ellas hoy una vez más nos unimos al grito de NI UNA MENOS, y nos recordamos todas, a la que grita, a la que calla, a la que espera y a la que no, a la que tiene miedo, a la que ya no, a la que ríe y a la que ya no, a la que vive y a la que ya no", explicaron a través de un comunicado de prensa.

Fotos gentileza

Expresaron que desde ese espacio gremial se suman “a la voz de lucha en contra de la violencia que se ejerce sobre cada mujer, por el sólo hecho de ser mujer y adherimos al reclamo de políticas efectivas en todos los países de Latinoamérica para su erradicación”.

La muestra permanecerá durante toda la jornada y consiste en diferentes intervenciones de impacto visual: al ingreso la muestra de zapatos rojos, icono a nivel mundial que referencia la ausencia.

Fotos gentileza

“Ya dentro del edificio montamos un banner con estadísticas de las denuncias recepcionadas en el 2018, huellas pintadas que también denotan ausencia y un ‘almanaque’ que pone rostro y nombre a las mujeres víctimas de femicidio en la provincia en los últimos 5 años. Por último en el acceso de cocheras figuramos 2 siluetas de criminalística que también busca impactar fuertemente”, explicaron.

Expresaron que “este tipo de interpelaciones conmueve, desnaturaliza y pone en debate la cruda realidad que nos atraviesa a las mujeres a diario. Nos matan, nos violan, nos prenden fuego, nos amenazan, nos acosan, nos violentan todos los días”.

“Tenemos miedo, pero ese temor lo volvemos motor, fuerza y desde este espacio también decimos basta”, expresaron.

Foto gentileza