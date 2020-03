Controles de coronavirus como los del aeropuerto, pero para entrar a Rincón

Por más protocolos y prohibiciones que hayan de los diferentes estamentos gubernamentales, si uno no toma consciencia de que es necesario que nos aislemos dos semanas, no se qué esperamos: ¿qué pongan un policía afuera de tu casa para que vos entiendas que, si no tenés necesidad, no salgas?",

resaltó Norma Sepúlveda, la intendenta de Rincón de los Sauces.