Convocarán a directores de hospitales por la carrera sanitaria

Los diputados de la comisión de Trabajo acordaron ayer convocar a directores de hospitales y jefes de zona para continuar el debate de la carrera sanitaria para el agrupamiento profesional de Salud. Ayer escucharon a la ministra de Salud, Andrea Peve, quien se mostró a favor de cualquier norma que “amplíe derechos”, pero aclaró que el articulado del proyecto aún tiene cosas por revisar.

La funcionaria asistió al encuentro luego de que el presidente de la comisión, Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) la invitara el viernes con el objetivo de que “clarifique” la posición del Ejecutivo en torno a la ley.

“Seguramente faltan algunos otros temas para seguir trabajando en relación al proyecto. Eso también lo quiero traer a esta mesa. Es un proyecto que, por lo que entendemos, tiene temas que hay que seguir revisando, incorporando y para nosotros como ministerio es importante que lo podamos traer acá porque la situación de salud en general requiere una mirada muy amplia”, afirmó Peve.

Evaluó que “no es un tema menor que a las conducciones aún no se las haya participado” del debate y advirtió que los problemas en el sistema de salud y las dificultades de convocar o retener profesionales no son exclusivos de Neuquén. “No es ajeno a lo que está pasando en otros países. Necesitamos ver qué es lo que está pasando en el mundo, no solamente en nuestro espacio pequeño”, planteó.

El proyecto de carrera sanitaria se discutió durante varios meses en una mesa técnica con representantes del ministerio de Salud, diputados y miembros del Siprosapune y se había llegado a un articulado consensuado el mes pasado, aunque Peve aclaró ayer que no en su totalidad. También falta resolver el artículo 1º vinculado a la decisión o no de retirar a los profesionales del convenio colectivo de trabajo del sector y sus implicancias constitucionales.

“Estamos en un contexto muy complejo que no lo resuelve una sola cosa, no lo resuelve una ley. Tenemos que abrirnos a ese debate y pensar cómo proyectarnos también en un debate siempre que conduzca y sea democrático donde todas las partes estén representadas”, pidió.