ATE: “El gobierno no sabe qué hacer con la ley de carrera sanitaria”

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, aseguró que el gobierno provincial “no sabe qué hacer” con la ley de carrera sanitaria que la Legislatura sacó del archivo esta semana. Insistió en que el reclamo del Siprosapune para tener una regulación propia que los saque del convenio colectivo de trabajo es inconstitucional, pero pidió que se reabra la paritaria del sector para introducir allí las mejoras que demandan.

El miércoles, el jefe de bloque del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, había anunciado en plena sesión que habría una reunión con los cuatro sindicatos que tienen representación en salud, pero el encuentro se suspendió sin nueva fecha de reprogramación.

“Fue una cosa totalmente agarrada de los pelos, una distracción que intentaron hacer”, evaluó Quintriqueo, quien añadió que nunca les llegó una notificación formal para la mesa.

El dirigente descartó que el archivo y posterior desarchivo del proyecto de carrera sanitaria haya estado vinculada a la cuestión electoral, sino que analizó que “el oficialismo no sabe qué hacer”. “Por un lado o por el otro, siempre van a tener conflicto”, advirtió y reconoció que hay diputados que “por lo bajo admiten que aprobar esa ley es imposible”.

El planteo del sindicato es que la subsecretaría de Trabajo reabra la comisión paritaria del convenio colectivo de trabajo del sector para discutir allí las mejoras que buscan los profesionales médicos. “El Poder Ejecutivo puede hacer sus planteos ahí. Estamos de acuerdo con ponerle más valor a la dedicación exclusiva, la figura de rendimiento óptimo hay que sacarla porque no sirvió. No nos vamos a oponer que se hagan mejoras”, aseguró Quintriqueo.

El proyecto ya fue incorporado al orden del día de la comisión de Trabajo del próximo miércoles. El diputado del Frente de Todos que la preside, Sergio Fernández Novoa, envió una convocatoria a la ministra de Salud, Andrea Peve, para que asista al encuentro y “clarifique” la postura del gobierno respecto de la ley.

El titular de ATE se mostró escéptico con la posibilidad de que la iniciativa logre avanzar al recinto en las pocas semanas que restan de período legislativo, por lo que anticipó que no hay medidas de fuerza programadas.

“El gobierno no se anima a hacer ni una cosa ni la otra. Este conflicto tiene resolución: abrir la paritaria y que el Ejecutivo plantee las mejoras que considera que hay que hacer para los profesionales. Nosotros no nos vamos a oponer”, insistió.

La única posibilidad de que el sector representado por el Siprosapune pudiera canalizar sus demandas en esa instancia sería a través del Poder Ejecutivo o uno de los dos sindicatos signatarios del convenio, ATE o UPCN. La organización de profesionales, al igual que el Sindicato de Enfermería, no cuenta con la personería gremial que la ley exige para negociar los convenios colectivos de trabajo.