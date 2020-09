Coronavirus: 52 nuevos casos y 2000 personas aisladas en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, Mercedes Ibero, informó esta noche de lunes que en las 24 horas últimas se confirmaron 52 nuevos casos positivos en Bariloche y 1 de Dina Huapi.

Además, aseveró que 48 pacientes se recuperaron en las 24 horas últimas en esta ciudad, 4 en El Bolsón y 1 de Dina Huapi. Por eso, hay -por ahora- 483 pacientes internados y aislados en Bariloche porque contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus.

Ibero comunicó que hasta esta noche de lunes 2.000 personas estaban aisladas en esta ciudad, porque son contactos estrechos de los casos positivos que se detectaron estos días.

Dijo que hay 14 camas de terapia intensiva libres en Bariloche, entre el hospital Ramón Carrillo, el Sanatorio San Carlos y el HPR. Aseguró que hay 1 cama de terapia intensiva disponible en Cipolletti, 4 en Roca, 1 en Villa Regina, 1 en Ingeniero Jacobacci y 8 en Viedma.

En casi seis meses de pandemia, 2.139 personas contrajeron la COVID-19 en Bariloche. De ese grupo, 1.620 se curaron y 36 murieron. Todavía hay 483 contagiados.

La funcionaria provincial aseveró que el año pasado hubo mayor cantidad de “fallecimientos hospitalarios que este año por enfermedades respiratorias”. Observó que solo en agosto pasado se observó una mayor cantidad de decesos por enfermedades respiratorias que en el mismo período de 2019.

Respecto a la posibilidad de un regreso de Fase, Ibero explicó que es una decisión que adopta cada municipio. “Ustedes vieron que en la provincia de Buenos Aires y en CABA volvieron a la cuarenta estricta y nadie la hizo porque llevamos 6 meses de estar en cuarentena o de restricción de un montón de cosas”, manifestó.

"Si me preguntan a mí, nos tendríamos que encerrar todos hasta que aparezca la vacuna, pero siempre digo que yo tengo un sueldo y una casa cómoda y no es lo mismo la persona que no tiene para comer o diez personas encerradas en pocos metros cuadrados. A veces, es mucho más grave no tener para comer”, opinó Ibero.

“Estaría buenísimo si entendemos que el distanciamiento social va a ser que no nos contagiemos y con eso no volver una fase hacia atrás”, planteó.

Dijo que en Bariloche hay por el momento 7 trabajadores de Salud contagiados y 18 en El Bolsón, entre contagiados y aislados por ser contacto estrecho.

Ibero aseveró que en las 24 horas últimas 184 pacientes se curaron en la provincia (incluidos los 48 de Bariloche) y se detectaron 158 nuevos casos positivos (entre los que están los 52 contagiados de esta ciudad). Manifestó que 3 pacientes murieron esta jornada: una mujer de 72 años de Ingeniero Huergo, un hombre de 80 años de Villa Regina, y un hombre de 61 años de Cipolletti.

En lo que va de la pandemia, 8.900 habitantes de Río Negro contrajeron la enfermedad de los cuales 6.129 se recuperaron y 250 murieron. Quedan aún 2.521 contagiados en ciudades, localidades y parajes rionegrinos.

Ibero informó que quedaban hasta esta noche de lunes 483 contagiados en Bariloche, 456 de Roca, 402 de Cipolletti, 215 de Villa Regina, 179 de San Antonio Oeste, 141 de Allen, 140 Viedma, 60 de Catriel, 51 de Fernández Oro, 51 de Ingeniero Jacobacci, 50 de Ingeniero Huergo, 47 de Chichinales, 36 de El Bolsón, 29 de Cinco Saltos, 28 de Cervantes, 27 de General Godoy, 22 de Mainque, 17 de Choele Choel, 16 de Campo Grande, 15 de General Conesa, 12 de Luis Beltrán, 11 de Lamarque, 9 de Dina Huapi, 5 de Las Grutas, 5 de Río Colorado, 4 de Guardia Mitre, 3 de Sierra Grande, 3 de Comallo, 1 de Contralmirante Cordero, 1 de Barda del Medio, 1 de Valcheta y 1 de Los Menucos.