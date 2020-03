Coronavirus: feria judicial en Río Negro con críticas de Sitrajur

Una Acordada del Superior Tribunal de Justicia dispuso este lunes “establecer un receso extraordinario con régimen de feria judicial a partir del 17 y hasta el 31 de marzo, con horario de atención al público de 8 a 13 horas” que mereció críticas del gremio que agrupa a los trabajadores ante la ausencia de "importantes definiciones".

Si bien el Poder integra el Comité de Crisis que preside la gobernadora Arabela Carreras avanzó en medidas propias, que también generaron malestar en otros sectores de la comunidad.

Desde la Justicia se indicó que "el receso no implica licencia por vacaciones, toda vez que se establecen modalidades para continuar prestando con normalidad el servicio".

Según la resolución se recepcionarán "en todo horario" las "denuncias relacionadas al incumplimiento del aislamiento obligatorio".

La Acordada fue firmada por los cinco jueces del STJ y el Procurador General, en el marco de la emergencia por el coronavirus y "en razón a que la prestación de servicio de justicia implica atención a personas y realización de audiencias", por lo que "resulta prudente establecer un receso extraordinario con régimen de feria judicial a fin de permitir la continuidad de la prestación del servicio".

Mientras que el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro denunció que ese encuentro fue "a puertas cerradas, sin darle participación" al gremio y su titular Emiliano Sanhueza expresó que "a la medida le faltan importantes definiciones y puntos de tales como la forma de atención al público, guardias mínimas, población de riesgo".

Ante esa situación los judiciales se declararon "en estado de alerta y movilización".

Para el dirigente las medidas tomadas por el STJ demuestran que "es sumamente necesario un comité de crisis que pueda definir los detalles de esta decisión tan terminante y también garantizar la entrega de insumos para la prevención de la enfermedad. Es vergonzoso que el Poder Judicial siga sin constituir el comité de crisis. Es un caos la organización del funcionamiento en régimen de feria. No sé preveen muchas particularidades", enfatizó.

Más tarde, a través de un comunicado, Sitrajur señaló que "ante tanta crisis sanitaria el STJ no entienda que el gremio tiene que estar sentado en esa mesa ya que los trabajadores, son los que están en riesgo permanente ante la atención pública que tienen la gran mayoría de las oficinas".

Agregó que "hay cuestiones que al STJ no les llegan y a nosotros sí, por ejemplo la falta de alcohol en gel en la gran mayoría de las oficinas" y en ese sentido indicó que "en Bariloche y Cipolletti, no hay jabón ni toallas en los baños del Poder Judicial de todas las ciudades. No hay un sistema de barrera entre el público y los empleados" por eso "pedimos un vidrio con un micrófono como tienen los bancos, la limpieza exhaustiva de todas las oficinas, escaleras, pasamanos y escritorios cada tres horas".

Finalmente exhortan "al STJ que deje de ningunear al sindicato y de una respuesta satisfactoria a todas las medidas que se han solicitado y se priorice la salud de todos los trabajadores de la Justicia, dejando a salvo que cualquier inconveniente o compañero afectado por este virus, será entera responsabilidad de los que tienen que tomar decisiones rápidas y efectivas para evitar la propagación del coronavirus".