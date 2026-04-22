Juicio por la muerte de Maradona: Luque declara por cuarta vez y Carlos Díaz expone su defensa

Luque volverá a declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con nuevas declaraciones en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. El neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz serán parte de una audiencia clave, junto a policías y un médico que intervinieron tras el fallecimiento.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el neurocirujano comparecerá por cuarta vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. En tanto psicólogo declarará más tarde y, al igual que Luque, no responderá preguntas de las partes.

Claves del juicio por Maradona: nuevas declaraciones y estrategia de las defensas

El abogado Diego Olmedo, defensor de Díaz, señaló que la exposición estará centrada en su “actividad”. También indicó que el imputado volverá a declarar en las últimas jornadas del debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual.

La justicia de San Isidro retomó el martes 14 de abril el juicio por el presunto homicidio de Diego Maradona. (Foto: gentileza)

El tribunal evalúa además la posible presencia de Juan Carlos Pinto, médico de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción. Su testimonio no se concretó anteriormente por la estrategia de la defensa de Luque y la extensión de la declaración de Gianinna Maradona.

Testimonios policiales del momento en que hallaron a Maradona sin vida

Entre los testigos convocados figuran el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías; el encargado de la zona norte, Lucas Rodrigo Borge; y el jefe de la Policía Científica, Cristian Méndez.

Borge relató el año pasado que encontró al exfutbolista en su habitación y afirmó: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.

Farías, en tanto, describió la escena como un “bulto prominente” y recordó: «Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado».

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el tribunal analiza incorporar tres audiencias semanales para avanzar con el proceso. El debate continúa con la incorporación de pruebas testimoniales en el expediente que investiga la responsabilidad del equipo médico.