Salario de empleadas domésticas: lo que debés saber en mayo 2026

Mayo 2026 iniciará sin modificaciones en la grilla salarial del personal de casas particulares. Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), las empleadas domésticas percibirán en mayo 2026 el mismo salario básico que en el período anterior, consolidando los valores establecidos en la última Resolución 2/2026.

Esta estabilidad en el salario de mayo 2026 para las empleadas domésticas ocurre en un contexto de alta expectativa por la reapertura de las negociaciones paritarias, ya que el último ajuste del 3% (desglosado entre febrero y marzo) ha comenzado a mostrar signos de erosión frente a la dinámica inflacionaria.

Para los empleadores, esto significa que la liquidación que se abona en los primeros días del mes entrante no sufrirá saltos en el básico, aunque deberán mantenerse atentos a los adicionales regionales y la antigüedad, que siguen siendo los motores de actualización del ingreso real en la Patagonia.

Salario de mayo 2026 para empleadas domésticas: los valores confirmados

Al no haberse oficializado un nuevo incremento durante las sesiones de abril, el esquema remunerativo para las empleadas domésticas queda fijado según los montos de la última paritaria. Para el salario de mayo 2026, la referencia obligatoria para la categoría de Tareas Generales (limpieza, lavado y planchado) es la siguiente:

Valor por hora con retiro: $3.348,37

$3.348,37 Valor por hora sin retiro: $3.599,86

$3.599,86 Sueldo mensual con retiro: $410.773,52

$410.773,52 Sueldo mensual sin retiro: $455.160,14

Estos valores representan el piso legal que debe figurar en el portal de ARCA. Es fundamental que el salario de mayo 2026 sea liquidado respetando estas cifras para garantizar la vigencia de la cobertura de la ART y evitar inconsistencias en el sistema previsional.

Empleadas domésticas: salario de mayo 2026 para cada una de las categorías

Categoría Monto por hora con retiro Monto por hora sin retiro Monto por mes con retiro Monto por mes sin retiro Supervisora $ 4.013,30 $ 4.382,63 $ 500.649,26 $ 556.024,77 Personal para tareas específicas $ 3.807,86 $ 4.161,54 $ 466.154,67 $ 517.277,03 Caseros $ 3.599,87 $ 3.599,87 $ 455.160,14 $ 455.160,14 Cuidado de personas $ 3.599,87 $ 4.012,14 $ 455.160,14 $ 505.578,35 Personal para tareas generales $ 3.348,33 $ 3.599,87 $ 410.773,52 $ 455.160,14

Adicionales que impactan en el salario de mayo 2026 para empleadas domésticas

Pese a la meseta en el básico, el salario de mayo 2026 puede presentar variaciones según la situación particular de cada trabajadora. Las empleadas domésticas de la Patagonia deben percibir adicionales que son independientes de las paritarias nacionales y que ajustan el monto final de bolsillo.

En primer lugar, se mantiene el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado en el mismo hogar desde septiembre de 2020. En segundo término, el plus por zona desfavorable del 30% sigue siendo obligatorio para Río Negro y Neuquén, aplicándose de forma directa sobre el básico del salario de mayo 2026.

Ante la falta de un nuevo bono extraordinario para este período, el cumplimiento de estos ítems territoriales se vuelve vital para sostener el vínculo laboral y cumplir con la normativa de ARCA. La expectativa del sector se traslada ahora a las mesas de mayo, donde se buscará una nueva recomposición que rompa con la estabilidad nominal de los últimos dos meses.