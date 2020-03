Coronavirus: la Uocra pide claridad con respecto a la continuidad de la obra pública

El personal afectado a la obra pública es uno de los sectores exceptuados por el decreto de aislamiento social obligatorio que emitió el presidente Aníbal Fernández. Sin embargo, durante el primer día de cuarentena se vivió incertidumbre en el gremio de la construcción ya que aseguraron que los trabajadores no tienen autorización para moverse de sus hogares.

El dirigente de la Uocra, Juan Garrido, mostró gran preocupación por los trabajadores afectados en las obras de jardines del Estado y la Ciudad Judicial, entre tantas otras, debido a que muchos no contaban con la certificación para circular por la vía pública.

"No sabemos qué hacer porque hay gente que no se presentó a trabajar porque no la Policía no lo dejaba transitar. Yo me acerqué a una unidad policial de Cipolletti para explicar la situación pero remarcaron que es imposible el traslado en caso de no presentar autorización", explicó Garrido.

Desde el gremio solicitaron que se informe sobre la continuidad de las obras públicas y exigieron mayor detalle por parte del ministro de Obras de la provincia, Carlos Valeri.

Además, indicaron que necesitan saber qué medidas se van a tomar el respecto para que los trabajadores y sobre todo tener la seguridad de que van a tener los cuidados necesarios ante la pandemia del Coronavirus.

"Los trabajadores se puede contagiar como cualquier otro. No están exentos ¿De que cuarentena estamos hablando?", expresó Garrido.

El dirigente gremial explicó que ante la incertidumbre, el viernes hubo poca presencia de obreros en las obras públicas de la provincia y además, muchos de ellos se encontraron con las puertas cerradas de los lugares de trabajo.