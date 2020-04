Coronavirus: los pacientes de Bariloche son aislados en hoteles

Los pacientes de Bariloche con síntomas leves vinculados al coronavirus o que aún esperan los resultados, comenzaron ayer a ser trasladados a hoteles donde se los aísla y realiza un seguimiento puntual.

Barilcohe es la ciudad de Río Negro con mayor cantidad de casos positivos y sospechosos. Anoche ascendió a 14 la cantidad de pacientes confirmados con coronavirus (a los que se suman 2 de Dina Huapi) y 9 son considerados casos sospechosos por lo que esperan los resultados del hisopado.

La secretaria de Políticas Pública, Mercedes Iberó, dijo que en Bariloche se buscó aprovechar los convenios realizados con establecimientos hoteleros debido a que los pacientes son todos con síntomas leves y ninguno requiere de terapia intensiva ni respirador artificial.

Iberó confirmó en la última conferencia de prensa realizada anoche, que ayer comenzaron a trasladar a pacientes que se encontraban en el hospital Ramón Carrillo o centros privados hacia habitaciones de hoteles.

La Asociación Hotelera de Bariloche firmó un convenio con Salud Pública para disponer de habitaciones individuales para el aislamiento de pacientes y también hoteles sindicales como el del gremio de Sanidad fueron ofrecidos.

Los pacientes asintomáticos o con síntomas leves no requieren de una atención sanitaria particular ni estricta, por eso Salud determina su aislamiento en habitaciones de hoteles donde no tienen contacto con otras personas y donde se les realiza un seguimiento diario.

La Asociación Hotelera además de poner a disposición un hotel céntrico, hizo un aporte económico al Ministerio de Salud para la compra de insumos de higiene y desinfección; y donó 200 juegos de sábanas para un hospital temporario que coordina la Municipalidad y la Provincia en caso que fuera necesario.

En Bariloche hay unos 35 respiradores mecánicos disponibles entre el sistema público y privado, y se espera la llegada de más equipamiento provisto por el Gobierno nacional. Hasta el momento, ningún caso de la ciudad requirió de respirador.