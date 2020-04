COVID-19: Río Colorado festeja la recuperación y el alta de una abuela de 82 años

Gran parte de Río Colorado celebró la mejoría de una mujer mayor que se encontraba internada en el hospital con COVID-19. Por su parte, el médico Christian Real, quien la atendió en primeras instancias y también resultó afectado por el virus, se encuentra en optimas condiciones de salud y podría seguir su recuperación en su domicilio.

La nieta de la vecina ahora recuperada, Patricia González, hace algunas horas hizo declaraciones públicas manifestando que su abuela se encontraba en Río Colorado hace 18 días. "Al no contar con una persona que pudiera hacerse cargo de ella, llegó a la Colonia. No viajó fuera del país, ni tuvo contacto con alguien que haya viajado recientemente y se llevaron a cabo todos los permisos y los avisos a las autoridades competentes para realizar el traslado a la casa de mis padres. No existía en ese momento ningún caso positivo en la ciudad de Regina", sostuvo.

Hace unos días atrás comenzó con un cuadro respiratorio sin fiebre, pero al ser una persona de alto riesgo debido a su edad quedó asentado como caso sospechoso y como determina el protocolo se llevaron a cabo la internación y los aislamientos correspondientes. Cómo es de público conocimiento el testeo dio positivo.

Cómo lo dijo hoy la directora del hospital, no se pudo determinar el nexo epidemiológico, ya que la mujer, tanto en Río Colorado como en Regina permanecía en el domicilio. "Mi familia se encontraba cumpliendo el aislamiento obligatorio, solo salían a comprar cuando era necesario y a trabajar, con las pautas de cuidado necesarias", dijo la nieta.

"Por suerte hasta el día de hoy mis padres y la cuidadora se encuentran sin síntomas y con buen estado de salud. Mi abuela sigue sin fiebre y sin presentar nuevos síntomas. Debido a esto pido encarecidamente a la comunidad que sea cautelosa y respetuosa frente a esta situación, y que se guíen por la información oficial", recalcó.

Amenazas

Sumado a todo esto, la nieta contó que existen audios, amenazas, publicaciones con información errónea y despectiva, que "solo generan más miedo y desinformación. Ya he tomado las medidas ante estos hechos por la vía legal que corresponde".

"Solo quiero agradecer a todos aquellos que nos acompañan y apoyan. Nadie quiere estar en esta situación y hoy nos toca a nosotros", concluyó.