Covid en Río Negro: Ibero dijo que hay muchos casos diarios y pidió que «no nos relajemos»

"Sigue habiendo muchos casos diarios, por eso el covid sigue dando vueltas en nuestra provincia" señaló este miércoles Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro en el habitual informe semanal para dar a conocer novedades sobre la pandemia.

Agregó que "hay ciudades donde ayer había 47/50 casos nuevos, por eso les pido que no nos relajemos, que no creamos que ya no hay más coronavirus" y comparó los casos de la última semana en las diferentes regiones. Sostuvo al respecto que en el Alto Valle Este y en el Alto Valle Oeste hubo bajas del 7%, en Valle Medio el número de contagiados creció en un 38%, en la Zona Atlántica un 4, en la Cordillera bajó el 12 y en la Región Sur la suba fue del 53%, mientras que la baja provincial es del 3%.

La funcionario indicó que "mucho se habla de las nuevas variantes, la Delta, la Delta Plus", que "no las tenemos en nuestro país, pero como son mucho más replicables que la de Manaos si no estamos todos vacunados y si no entendemos que los cuidados van a ser que no nos contagiemos; vamos a tener con otra gran curva como la de Manaos"; por eso insistió que "hasta que podamos estar todos vacunados continuar con las medidas de prevención".

Otros datos aportados por Ibero fueron que hay 26 camas libres en las terapias de la provincia, con un 88% de ocupación; y que la letalidad es del 2,3% desde el inivio de la pandemia y del 1,9 durante 2021.

"A todas las personas que no se distancian, que no usan barbijos, que no cuentan que son contactos estrechos, que no se quieren vacunar" les pidió sentarse "a hablar cinco minutos con algunos de los médicos que atienden a pacientes de covid, la sensación de impotencia en las terapias intensivas de los pacientes que no salen, que fallecen, que son jóvenes; escuchen lo que se vive ahí adentro para tomar un poco más de conciencia".

Sobre la marcha de la campaña de vacunación en Río Negro dijo que son "mega operativos" porque "somos una de las provincias que más porcentaje de vacunas aplica de las que recibió" y "se están vacunando entre 6.000 y 7.000 personas diarias, son operativos que se organizan para todo el día; es increible lo que se hace en los hospitales" resaltó.

En cuanto a las cantidades señaló que fueron aplicadas 33.143 vacunas al personal de Salud 43.766 a los estratégicos, 101.259 a mayores de 60 años, 50619 a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, y 50.464 a quienes no los tienen.

Adelantó que en los próximos días "están ingresando nuevas vacunas", que "está abierta la inscripción para mayores de 40 años, sin factores de riesgo" y que "cuanto más rápido tengamos vacunada a nuestra población, más rápido va a terminar esta pandemia".