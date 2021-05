Crece el enojo de los temporarios de Bariloche por la falta de auxilio económico

El sindicato de trabajadores gastronómicos de Bariloche (Uthgra) manifestó su preocupación por el silencio del gobierno nacional ante los pedidos de ayuda para los temporarios del turismo estudiantil, que enfrentan una sombría perspectiva por el cierre de esa actividad.

Tienen previsto esperar una respuesta hasta el jueves y si continúa la indefinición iniciarán medidas de acción directa entre el viernes y el sábado, según anunció el secretario general del gremio, Nelson Rasini. Dijo que entre hoy y mañana tiene previsto reunirse con el intendente Gustavo Gennuso para informarlo sobre el fuerte descontento de los trabajadores, para luego definir la modalidad de la protesta.

Rasini dijo que no quieren desafiar las medidas sanitarias, pero los temporarios “están en una situación límite” y con toda la intención de salir a la calle. Esta vez no habría cortes de ruta, pero sí medidas de presión que pueden incluir movilizaciones y hasta huelgas de hambre.

En total son 1.800 los trabajadores temporarios que no cobran suma alguna desde diciembre y que contaban con empezar a trabajar en marzo con los grupos estudiantiles atrasados del año anterior. Pero una nueva prohibición dispuesta por Nación abortó esos planes.

De inmediato comunicaron por carta documento a los ministerios de Trabajo y del Turismo la necesidad de un auxilio urgente para el sector, que -según pretenden- no debería ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil por trabajador, retroactivo a marzo.

Una asignación de ese tipo tendría para el Estado un costo de alrededor de 39 millones de pesos mensuales.

Rasini dijo que el planteo está dirigido contra la Nación, porque es la que tomó la decisión de impedir los viajes estudiantiles. Señaló que “esta vez” no es contra los empresarios y tampoco contra la provincia, que trabajaría para destrabar el conflicto.

Dijo que el jueves habrá reunión de delegados y “alguna acción gremial va a salir”. Insistió en que antes quiere “charlarlo con el intendente”.

En una reciente conferencia Gennuso se refirió al tema con suma preocupación. “Nuestros trabajadores la están pasando muy mal, por ejemplo los del turismo estudiantil -dijo-. Sin discutir ninguna medida de fuerza, porque seguramente son razonables, la suspensión del turismo estudiantil deja a miles de trabajadores en la calle que no tienen oportunidades de otra manera”.

Rasini dijo que ubican a los dirigentes sindicales como garantes de la paz social, pero ellos ya no pueden contener el enojo. “Hicimos el pedido al gobierno nacional y queremos que nos digan que sí o que no, si no es una tomada de pelo -afirmó el dirigente de Uthgra-. Que no nos vengan a decir después que no estuvimos a la altura. La gente está muy mal, sin nada para llevar a la casa, y si no nos ponemos al frente esto puede terminar en un caos”.