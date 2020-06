Crimen de Llancanao: el imputado cerca de un nuevo juicio

Rubén Darío Millalonco quedó a un paso de volver a ser juzgado por otros jueces como presunto autor del homicidio de Juan Llancanao, que ocurrió la noche del 24 de agosto de 2018 en el barrio 170 Viviendas de Bariloche.



El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro denegó el recurso extraordinario federal que había presentado el defensor particular Sebastián Arrondo.

La defensa pretendía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara el fallo del Tribunal de Impugnación de la provincia (TIP) que anuló la absolución que había dictado el tribunal de juicio el 1 de abril del año pasado a favor de Millalonco por el beneficio de la duda.



Arrondo quería que la Corte revisara ese fallo y, en definitiva, absuelva al joven imputado. Con esta resolución del STJ, a la defensa solo le queda la posibilidad de presentar una queja ante el máximo tribunal del país.

El STJ dictó a finales de mayo pasado la resolución que rechazó el recurso extraordinario federal, pero recién trascendió.

La defensa había planteado que la anulación de la absolución de Millalonco. Advirtió en el recurso que no hay posibilidad alguna de ordenar un nuevo juicio, sin violar la garantía que impide volver a juzgar dos veces a una persona por la misma causa.



La querellante particular, con el patrocinio de la abogada Karina Chueri, pidió al STJ que declare inadmisible el planteo de la defensa. “No se configura en el caso una lesión al principio que impide el doble juzgamiento”, sostuvo.

Mientras que el Fiscal General Fabricio Brogna solicitó rechazar el recurso de la defensa porque la decisión en crisis no es definitiva. Alegó que no hay vulneración del debido proceso o de la defensa en juicio. Y enfatizó que el recurso intentado por la defensa no cumplía las exigencias establecidas por la Corte.



El STJ recordó que en octubre pasado, cuando rechazó una queja de la defensa de Millalonco había afirmando que los motivos del TIP para anular la absolución decidida por el Tribunal de Juicio “habían sido adecuadamente expuestos y era posible verificar su racionalidad”.

“Por ello, y para evitar un desgaste jurisdiccional innecesario y la indebida prolongación de los plazos procesales, se desestimó sin sustanciación la queja de la defensa”, recordó el STJ.



Ahora, el máximo tribunal rionegrino concluyó que “nada amerita la habilitación de la vía excepcional” de llevar el caso a la Corte. Los jueces Gregor Joos, Juan Martín Arroyo y Marcos Burgos absolvieron el 1 de abril de 2019 a Millalonco por el beneficio de la duda.



La fiscal del caso Betiana Cendón y la querella lo habían acusado como el autor del homicidio de Llancanao. La víctima recibió un disparo en la cabeza, con un arma calibre 38. El ataque fue por la espalda y a raíz de una pelea. Millalonco se entregó horas después. Pero tras la absolución recuperó la libertad.



La fiscal y la querella recurrieron al TIP que revisó y anuló ese fallo. El órgano de revisión advirtió que la sentencia “no contenía una motivación fundamentada” como lo exige la Constitución provincial y ordenó hacer un nuevo juicio.



La defensa de Millalonco cuestionó ese fallo e interpuso una queja ante el STJ de Río Negro, que rechazó la presentación.

Por eso, la sentencia del TIP, que ordena un nuevo juicio, sigue en pie