Corea del Sur y República Checa cierran la jornada inaugural del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Corea y República Checa jugarán en México el segundo partido de la Copa del Mundo.

Este jueves comienza el Mundial 2026. En el estadio Azteca, México y Sudáfrica abrirán la cita internacional que será histórica, porque por primera vez se disputará en tres sedes diferentes y tendrá la participación de 48 selecciones.

Para finalizar la jornada inaugural se enfrentarán Corea del Sur y República Checa en el cierre de la primera fecha del Grupo A.

Los asiáticos tendrán su decimosegunda participación en Norteamérica y buscarán igualar su mejor resultado, que fue el 4° puesto en el Mundial 2002. Los capitaneados por Heung Min Son clasificaron cómodamente en las eliminatorias asiáticas y lograron meterse en el Mundial por 11° vez consecutiva.

Con Son como líder, buscarán meterse en la segunda ronda en un grupo muy parejo.

Por otro lado, República Checa volverá a disputar la máxima competición luego de 20 años sin clasificar, donde hasta ahora disputó su única participación con este nombre. Con la antigua denominación de Checoslovaquia alcanzó las finales de 1934 y 1962.

Su camino a la Copa del Mundo fue más tortuoso. Disputó los playoffs y ganó sus dos series por penales para meterse nuevamente en un Mundial. Sus principales figuras son Tomas Soucek, futbolista del West Ham, y Patrick Schick, quien es la mayor esperanza en ataque del conjunto europeo.

El festejo de República Checa luego de meterse agónicamente al Mundial.

La segunda fecha del Grupo A se disputará el próximo miércoles 18 de junio. República Checa se verá las caras contra Sudáfrica (13:00) y México se medirá ante Corea del Sur.

Formaciones, hora y TV

Corea: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

República Checa: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Hora: 23:00

TV: DSports, TyC Sports.

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).

Estadio: Akron, Guadalajara, México.