Se escucha a muchos economistas, aprendices de las finanzas y de brujos declamar a coro que los problemas del “bimonetarismo” y del “mercado cambiario” son el resultado de la “crisis de confianza” en el valor del peso, es decir, en la estabilidad de la moneda.

Muchachos, ese coro desafina. La inestabilidad del peso no ocurre porque los argentinos y los extranjeros no le tengan confianza. Sucede lo contrario: es porque grupos económicos muy importantes confían en sus recursos para lograr que el peso se devalúe. Esos recursos incluyen muchos dólares, partidos políticos, presión internacional, fuga de divisas, etc. Es con esos recursos que desvalijaron las reservas, impusieron nuevos préstamos y las volvieron a desvalijar. Además desmantelaron el Estado, que tuvo que afrontar la pandemia “a pata pelá”.

Empujan y promueven toda clase de prácticas inflacionarias, que es el procedimiento más directo para que el peso valga menos: que las cosas valgan más.

Y como el dólar no aumenta su valor se empeñan en que los pesos valgan menos. Por ejemplo, las agroexportadoras que venden en dólares no los liquidan y pagan en pesos.

Si el propósito del equipo económico del gobierno se limita a “generar confianza”, incurrirá en una ingenuidad catastrófica. La “falta de confianza” de algún empleado jerárquico que “ahorra” en dólares, las transacciones de inmuebles o receptores del IFE que trataron de comprar dos kilos más de yerba no devalúan el peso ni disminuyen las reservas. Y a los que sí lo hacen no los convencen discursos ni sonrisas ni tres puntos de retenciones. Ellos tienen y se tienen una confianza bárbara.

Julián Álvarez

DNI 7.574.027



Zapala