Cuando el MPN va a terreno enemigo

Todo indica que las colectoras que generan resquemor interno seguirán en vigencia para la elección de medio tiempo dentro del partido provincial.

La lógica amigo-enemigo que se esgrime en el MPN cambió de escenario desde la última elección cuando se buscaron aliados en terreno que antes era considerado adverso. Fue por la necesidad de ampliar la base electoral ante la ebullición de la interna luego de que el vicegobernador Rolando Figueroa pateara el hormiguero.

El concepto de terreno enemigo lo había explicado Luis Sapag al contar una anécdota en la que pintó el clima interno en los 90. Contó que él afilió a Jorge Sobisch cuando era presidente del centro de distrito. “Nosotros tenemos una estructura de Convención-Junta de gobierno. Después seccionales en el territorio y cada seccional tiene centros de distrito. Nosotros en el 83 creamos el centro del distrito centro (ciudad Neuquén). Nunca habíamos tenido centro de distrito en el centro, era tierra del enemigo, del adversario. Ahí aprobé la ficha de Sobisch en el 82´83´”, contó el extinto hijo de Felipe. La historia le dio un sopapo, Sobisch le ganó una interna con apoyo de su tío, Elías.

En la última elección no había dos líderes que se disputaban el poder, sino que surgió una fuerza desde adentro del riñón del mismo líder, Jorge Sapag, que había concebido “la renovación generacional”. Como un seguro de caución, el entonces gobernador recurrió a las figuras de la colectoras y como le abrió la tranquera, el actual intendente Mariano Gaido utilizó el mecanismo de una forma masiva. La actitud generó enojo en dirigentes más antiguos del partido que decidieron sacar los pies del plato como el mismo Sobisch.

Gaido se descubrió en su nuevo cargo como “un líder inesperado” como lo definió Alma Sapag en referencia a Omar Gutiérrez. Cumplió con todos quienes lo acompañaron para llegar donde está y sacó lustre a la actitud de buscar diferenciarse de la anterior gestión de Horacio Pechi Quiroga e incluyó a sectores que hasta ahora estaban en terreno adverso del anterior jefe comunal como su política a favor de las mujeres, mapuches, sindicalistas y el colectivo trans.

No le gusta pelear en forma innecesaria, aunque le molestan las críticas que le hace su contrincante en la elección, Marcelo Bermúdez, a quien le endilga “errores ideológicos disfrazados de descuidos” como las más de 50 ordenanzas que no se publicaron en el boletín oficial y que, por lo tanto, no se podían aplicar.

Sobresalió la diferenciación que impulsa el intendente Gaido de su antecesor para marcar una impronta ante la expectativa de seguir.

Incorporó técnicos de otros partidos que descubrieron casi 3.000 contribuyentes que pagaban impuestos como baldíos y en realidad tenían desarrollos inmobiliarios de relevancia.

No es casualidad que, al menos tres veces por semana, Gutiérrez lo elija para mostrarse públicamente al momento de dar a conocer logros provinciales. Capitalizan la cosecha que hicieron en terreno adverso.

“Lo que pasa es que juegan con la expectativa, uno puede ser reelecto y el otro no, por lo que en el MPN eso se mira con mucha atención”, esgrimió un dirigente del partido cuando se le preguntó cómo se sopesaban los liderazgos internos al momento de planificar el año electoral que viene y la renovación provincial en el 2023.

Como parte del ADN del MPN, hay un juego doble donde Gutiérrez se toma la libertad de llamarlo “amigo” a Alberto Fernández mientras la diputada Sapag saca punta al lápiz para anotar todos los reclamos al gobierno nacional. La fuente indicó que también se aplica el mismo juego a nivel interno ante el escenario electoral futuro inmediato con los albertistas puros (fuera del MPN) y los adoptados (dentro del partido). Se dice que hay albertistas puros dentro del partido aunque no han dado señales de que estén activos y que, como el coronavirus, tal vez estén contagiados pero asintomáticos.

“Hay que observar con atención a Marcos (Koopmann) que tiene todas las fichas pero no se sabe si tendrá un adversario interno porque es muy pronto todavía dado que hay que ver qué pasa en la elección de medio tiempo del año que viene”, dijo la fuente. Las colectoras en terreno adverso siguen activas.