Mapa | Donde está y cómo es el Cinturón de Fuego del Pacífico, la región sísmica que vinculan al doble terremoto en Venezuela

Dónde está y cómo es el Cinturón de Fuego del Pacífico

Venezuela está en alerta tras convertirse en el escenario de un doble terremoto que dejó como resultados más de 100 víctimas fatales y 971 heridos. El hecho renovó interés sobre el famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, clave para comprender el fenómeno registrado esta madrugada.

Los terremotos además de consecutivos, fueron potentes por poseer una magnitud de 7,2 y 7,5. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la la liberación de energía tuvo un epicentro muy superficial en la zona norte-occidental y esto provocó el derrumbe de edificios y casas.

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico

Si bien Venezuela se encuentra sobre la fricción de las placas del Caribe y de América del Sur, geólogos del USGS vincularon la estabilidad con el gran motor geológico del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Se trata de una línea gigante en forma de herradura de 40.000 kilómetros que concentra más del 90% de la actividad sísmica global y alberga el 75% de los volcanes activos del mundo. Se ubica en las costas del Océano Pacífico.

Expertos resaltaron que el Anillo de Fuego abarca tres continentes:

América: recorre toda la costa oeste desde el sur de Argentina y Chile (siguiendo la Cordillera de los Andes), pasando por Centroamérica, México, Estados Unidos (California y Alaska) y Canadá.

recorre toda la costa oeste desde el sur de Argentina y Chile (siguiendo la Cordillera de los Andes), pasando por Centroamérica, México, Estados Unidos (California y Alaska) y Canadá. Asia: continúa por las islas Aleutianas, la península de Kamchatka (Rusia), Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia.

continúa por las islas Aleutianas, la península de Kamchatka (Rusia), Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia. Oceanía: se extiende hacia Papúa Nueva Guinea, varias islas del Pacífico Sur y Nueva Zelanda.

El Cinturón de Fuego es el resultado directo de la tectónica de placas. De acuerdo a la información oficial, se forma principalmente por zonas de subducción, que consiste en el proceso donde las placas oceánicas chocan y se hunden debajo de las placas continentales. Cuando la corteza oceánica se hunde en el manto terrestre, se funde y se convierte en magma, el cual asciende a la superficie dando origen a los volcanes y provocando rupturas violentas que causan terremotos.

Algunos de sus puntos más famosos son: