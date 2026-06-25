Cathy Fulop, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Carlos Baute se unieron en una cadena de oración por las víctimas del terremoto en Venezuela

Las figuras venezolanas utilizaron sus redes sociales para expresar su dolor, pedir por los afectados y colaborar con quienes aún buscan a familiares tras el devastador sismo.

El fuerte terremoto que sacudió a Venezuela este miércoles continúa generando conmoción dentro y fuera del país. Mientras avanzan las tareas de rescate y aumenta la preocupación por la situación humanitaria, varias figuras venezolanas del mundo del espectáculo recurrieron a sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas y acompañar a quienes atraviesan momentos de angustia.

Entre los primeros en manifestarse estuvieron Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Cathy Fulop, Carlos Baute y Danny Ocean, quienes compartieron mensajes de apoyo, pedidos de oración e incluso pusieron sus plataformas a disposición para colaborar con los damnificados.

Ricardo Montaner y sus hijos pidieron oraciones por Venezuela

Uno de los primeros en reaccionar fue Ricardo Montaner, quien publicó un breve pero sentido mensaje en su cuenta de X.

«Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo…», escribió el cantante junto al hashtag #Venezuela, reflejando la preocupación por la tragedia que atraviesa su país natal.

Poco después, Mau y Ricky también se pronunciaron a través de una historia de Instagram con una frase cargada de emoción:

«Orando por nuestro país y nuestra gente», acompañada por la bandera venezolana.

Cathy Fulop puso sus redes al servicio de los afectados

Por su parte, Cathy Fulop decidió ir un paso más allá y transformar sus redes sociales en un espacio de ayuda para quienes intentan localizar a familiares o necesitan asistencia.

La actriz compartió imágenes de los daños provocados por el terremoto junto al mensaje «Oremos por Venezuela» y luego publicó un aviso en el que ofreció sus plataformas para difundir búsquedas de personas desaparecidas, emergencias y pedidos de ayuda.

Además, respaldó la iniciativa «Conecta Venezuela», impulsada por Alianza por Venezuela, una red de voluntarios creada para facilitar el contacto entre venezolanos que viven en el exterior y sus familiares dentro del país.

Carlos Baute y Danny Ocean también se sumaron a la ayuda

El cantante Carlos Baute compartió un mensaje similar en sus historias de Instagram, donde puso sus redes a disposición para difundir información útil durante la emergencia.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la población para mantenerse resguardada.

«Por favor, resguardarse por ahora en lugares seguros», escribió.

En tanto, Danny Ocean convocó a la solidaridad de sus seguidores e invitó a utilizar los comentarios de una publicación para coordinar ayuda entre quienes necesitaban asistencia inmediata y quienes podían colaborar dentro de Venezuela.

El terremoto que conmociona a Venezuela

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán. Los dos movimientos principales, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia y fueron seguidos por varias réplicas.

De acuerdo con el último balance oficial difundido por el Gobierno venezolano, el terremoto dejó 164 muertos y 971 heridos, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar debido a la compleja situación en La Guaira, una de las zonas más afectadas y declarada zona de desastre.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, los mensajes de apoyo de artistas venezolanos siguen multiplicándose en redes sociales, donde miles de usuarios también participan de una gran cadena de oración por las víctimas y sus familias.