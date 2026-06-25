Arranca la Copa de la Liga: formato, partidos y horarios de la 1° fecha

Luego de una larga espera, este fin de semana comenzará la Copa de la Liga Confluencia. El nuevo torneo de futbol del Alto Valle reunirá a los 26 equipos de primera y segunda categoría en una misma competencia en un formato a estrenar.

La primera ronda estará compuesta por 8 grupos: 2 zonas de 4 equipos y 6 grupos con tres integrantes. Cada zona del certamen está compuesta por determinados equipos según la cercanía geográfica y se jugará todos contra todos ida y vuelta. De esta forma, se podrán volver a realizar los clásicos que no se jugarán en este 2026 debido a que los rivales de toda la vida se encuentran en diferentes categorías.

Avanzarán los dos mejores de cada grupo a la segunda fase. Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán en la cancha del mejor ubicado. La gran final del torneo se disputará ida y vuelta y el campeón sacará un boleto para el Regional Amateur 2027/2028.

Luego de la reunión de delegados, se conoció que la mayoría de partidos se disputará el domingo en el horario oficial: 13:00 para la Tercera y 15:00 jugará la Primera División. Los únicos encuentros que no se disputarán a esa hora serán San Sebastián – Cipolletti (16:00) y Cecap – Argentinos del Norte (17:00).

Además, el duelo entre Fernández Oro y La Amistad se disputará recién el próximo miércoles 1° de julio, ya que el equipo cipoleño disputará este domingo la final de vuelta del Clasificatorio de Río Negro ante Puerto Moreno de Bariloche.

Los destacados de la 1ra fecha serán los clásicos de Allen y Villa Regina. Unión recibirá en La Mejor del Valle a Alto Valle, en un choque que no se juega oficialmente desde 2025. Además, el Albo volverá a verse las caras con su gente después de lograr el bicampeonato y se cruzará contra el Grana en una cancha que estará a explotar.

Los partidos de la 1° fecha

Zona 1:

Independiente de Catriel – Petroleros Pampeanos

Libre: Unión Deportiva Catriel

Zona 2:

El Salvador – Experimental

Libre: Maracacinho

Zona 3:

San Sebastián – Cipolletti

San Isidro – San Martín

Zona 4:

Fernández Oro – La Amistad

Libre: Pillmatún

Zona 5:

Unión – Alto Valle

Libre: San Carlos

Zona 6:

Cimac – Deportivo Roca

Cecap – Argentinos del Norte

Zona 7:

Deportivo Godoy – Deportivo Mainque

Libre: Deportivo Huergo

Zona 8:

Atlético Regina – Círculo Italiano

Libre: Chichinales