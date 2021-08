Cuando la chatarra se convierte en arte: la magia de José Sock Raffo

José Sock Raffo es un artista neuquino que, a partir de materiales desechados, crea esculturas que representan la fauna de la región. “Me encanta salir a pasear por nuestros ríos, cañadones y por todo el Valle para contemplar los insectos, las aves y los mamíferos que nos rodean y que luego representaré”, dice el escultor de 36 años y agrega: “y no sólo los animales que todavía podemos apreciar, sino también aquellos que ya no podemos ver, para volverlos más visibles”.





José destaca que realiza sus obras de arte a partir materia prima 100% reciclada: “desechos que sin duda afectan el medio ambiente” y deja en claro así porque el suyo es considerado “arte ecológico”. Entre esas materias primas recicladas -“hierros en desuso, kilos y kilos de chatarra rescatada”-, el artista enumera viejas autopartes, trozos de motores y otras maquinarias, herramientas oxidadas, entre otros.

Sock Raffo comenta que su relación con el arte existe desde que tiene “uso de razón, siempre me gustó dibujar, trabajar con las manos, crear”, y agrega: ”recuerdo que en la escuela primaria las clases de plástica eran las únicas que me gustaban y en las cuales me sentía realmente a gusto”.



La cabeza, en primer plano, para apreciar detalles.



Respecto a su formación detalla que estudió en una escuela técnica, “donde aprendí a soldar y a trabajar con varias herramientas manuales y eléctricas” y al finalizar el secundario, entré en la escuela de Bellas Artes de Neuquén y egresé en las carreras de técnico y profesor de artes visuales. Actualmente continúo estudiando, participando de talleres y seminarios”.

“Como siempre me sentí cómodo con mis manos y el uso de algunas herramientas, la escultura fue mi disciplina preferida en la escuela de Bellas Artes y las primeras obras grandes que hice fueron con la soldadora eléctrica. Realicé con chatarra algunos insectos, animales, entre otras cosas y en poco tiempo empecé a trabajar principalmente sobre la temática de animales autóctonos”, dice José.



Un guanaco, otra de las creaciones.



El artista se apasiona cuando se le pide que haga una relación directa entre el arte ecológico y su querida región: “hay muchos artistas en el Valle que se expresan con crítica ecológica. Yo creo que la ecología y el cuidado del medio ambiente constituyen el concepto más fuerte que debe mostrar el arte hoy, sobre todo en las grandes ciudades. Mostrar cómo saqueamos la tierra, secamos los ríos y destruimos todo a nuestro paso. Tratar de generar conciencia del ecocidio que estamos causando, del cual somos todos partícipes”.

José también habla de su visión de sustentabilidad: “pienso que inevitablemente tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, hacerlo de una manera íntegramente sustentable, porque estamos produciendo desastres gravísimos e irreversibles. Si no lo hacemos, el planeta nos está mostrando que en cualquier momento encontrará la forma de volver al equilibrio que necesita”.



Un zorro de 2.15 metros



Entre las recientes obras de Sock Raffo, se destaca un zorro de 2,15 metros que acaba de inaugurar en el barrio cerrado Chocón Medio. “Para la estructura principal utilice una vieja hormigonera y partes de un chasis de un jeep para las patas, además discos de arado, elásticos de autos y chapas varias. Para generar la textura del pelo soldé partes de rastrillos, coronas de motos y bicicletas y hasta una vieja sierra sin fin. La escultura fue un encargo, creada a pedido para embellecer el barrio”.

Virginia Urquiza, Responsable del programa de “Gestión del Bienestar en la Comunidad” (GBC) de la empresa Gran Valle Negocios S.A, -desarrolladora de Chocón Medio- destaca que el trabajo de José Sock Raffo “tuvo una gran aceptación por parte de los propietarios”, y explica que “el zorro es un animal muy característico de la región en general y de Chocón Medio en particular: “un hermoso homenaje a uno de los animales más vistos en el barrio, que visita las casas de los vecinos y llama la atención de chicos y grandes”.



Dos metros quince tiene esta hermosa estructura. Usó una vieja hormigonera, partes de un chasis de un jeep, discos de arado, elásticos de autos y chapas.



Urquiza comenta además que el “Zorro Patagónico de Chocón Medio” forma parte de una serie de tres esculturas más (cuatro en total) que José Sock Raffo realizará para el barrio.

El resto de los animales serán una lechuza vizcachera, una garza en representación de las aves migratorias que pasan por Chocón Medio y una trucha representando a los animales acuáticos presentes hoy”.



Un detalle del ojo del zorro.



La ejecutiva relata además que el proyecto de las esculturas es parte del programa de GBC y surgió gracias a la idea de un compañero, quien propuso colocar una escultura en cada rotonda, pero debían ser “obras que pongan en valor el trabajo de los artistas de nuestra comunidad”.

Otro aspecto que Virginia Urquiza destaca en favor de José Sock Raffo y su arte tiene que ver con “sacarse el prejuicio de los altos costos o valores de las obras, acercarse al artista y preguntar, consultar, se sorprenderán al conocer los precios, que son accesibles al momento de pensar en adquirir arte local”.