Cuarentena: en Allen buscan aliviar el impacto en contribuyentes

La Municipalidad de Allen dio a conocer una serie de medidas económicas que aplicarán a fin de alivianar las obligaciones tributarias de "aquellos comercios, empresas y trabajadores que se encuentran en situación más desfavorable ante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", establecido por la pandemia.

Puntualmente, las disposiciones adoptadas son:

- Prórroga al 31 de mayo de 2020 las cuotas 3 y 4 de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene de Comercio e Industria. Esto es sólo para aquellas personas humanas que no estén dentro de las excepciones mencionadas en los incisos 11 y 12 del DNU N°297/2020 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.



- Monotributo: en las cuotas 3 y 4 de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene de Comercio e Industria, los contribuyentes que hayan optado por el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, establecido por la Ley 24.977, se beneficiarán de las siguientes condonaciones:

a) 100% para las Categorías A, B, C, Y D;

b) 80% para las Categorías E, F y G;

c) 50% para las Categorías H, I, J y K.

"Se efectuarán solo si se garantiza el mantenimiento de la Nómina de Trabajadores durante los meses de marzo y abril de 2020, y al cumplimiento de las restricciones dispuestas por la normativa vigente", aclararon.

- Se suspende por 60 días corridos, a partir del 1 de abril de 2020, la emisión de intimaciones por falta de pago de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene de Comercio e Industria, así como la iniciación de juicios de ejecución fiscal, por el mismo concepto, durante el mismo plazo.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución Municipal N° 474/2020, firmada por la intendente Liliana Martín y todo su gabinete. Apostaron a "lo que este al alcance del Estado Municipal", reconociendo "la merma en los ingresos ordinarios", con el objetivo de "dotarlos de liquidez para hacer frente a sus obligaciones".