Cuarentena infantil: ¿pueden salir los chicos?

"Ya vamos a jugar, cuando se vaya el coronavirus que está afuera". La explicación no es de una persona adulta a un niño, sino al revés. Es de Mateo, que consoló así a su familia, que festejaba su cumpleaños de cinco a través de una videollamada. A un mes del aislamiento y un poco más de la suspensión de las clases, la sociedad vuelca su mirada hacia la infancia, con propuestas de normativas específicas para ese grupo e intentos de pensar cómo sería la vuelta a las escuelas. Mientras tanto, la gente pequeña sigue en sus casas y quienes la cuidan tienen más incertidumbre.

Para la psicóloga infantil Celina Noguez, integrante del Instituto de Salud Mental Pediátrica, hay muchas nociones que tienen que ver más con la frustración de los adultos que con los niños. Por eso, propone no hablar por ellos sino abordarlos desde sus particularidades y darles herramientas para transitar el aislamiento.

Hay varias estrategias, pero para aplicarlas es necesario que la persona adulta se permita la flexibilidad. La clave es reducir los factores de ansiedad y estrés de los niños, entendiendo que estamos ante un contexto totalmente nuevo para todos. El gran ejemplo es el uso de las pantallas y la recomendación, siempre, es acompañar e interactuar con el contenido que observan. También hay que regular las exigencias externas, como pueden ser las tareas escolares.

No hay que omitir la explicación de lo que está sucediendo, que no se puede salir porque es la mejor manera de cuidarnos. "Es difícil porque hay que pensar cómo les explicás que es algo bueno, aunque lo vivan como algo malo, pero al final los nenes lo entienden mejor", analizó Noguez.

Luego de este paso, hay que presentar nuevas propuestas. "No tiene que ser un 'no' vacío", resaltó la psicóloga.

Entre las acciones, hay que aplicar estrategias para sentirnos afuera, como la imaginación estimulada con un cuento o un juego. En líneas generales, recomendó la especialista, hay que pensar el uso de los espacios, organizar rutinas y tener actividades juntos y separados, para poder darle a los infantes un ordenamiento psíquico.

Si el nene tiene herramientas, no hay ningún inconveniente. Sino, lo que hay es un adulto que no está en condiciones de hacerse cargo de la infancia adentro de casa. Antes del aislamiento, eso estaba dispersado en otros agentes", aclaró la psicóloga infantil, Celina Noguez.

El miedo

Todas las estrategias son necesarias para cuidar a los más chicos porque, sin contención, piensan con miedo "porque hay un bicho afuera", detalló la psicóloga. Angustia, frustración, quedarse callados, no engancharse con ninguna actividad son algunas de las reacciones que se vienen registrando.

También se incrementó su demanda porque, como pasa algo raro o peligroso, se apegan a sus referentes.

Aun no se definieron medidas sobre la salida de niños y niñas. (Florencia Salto).-

La clave, entonces, es ayudarlos a entender que el aislamiento es una situación momentánea, que va a pasar, y darles herramientas para que transiten este plazo.

Además, se debe dosificar la información a la que son expuestos porque les genera ansiedad. Esto incluye a los medios de comunicación como las conversaciones que se dan en la casa.

Esto no tiene por qué ser una situación traumática en sí misma, pero hay que trabajar sobre las condiciones", remarcó Noguez.

La cuarentena administrada en clave de infancia

"Me preocupa que los organismos no estén pensando en cómo va a ser el retorno", reflexionó la psicóloga infantil. Hasta el momento, la única pista es que no se reiniciarán las clases -al menos- hasta después de las vacaciones de invierno.

La flexibilización de la cuarentena para los niños es un tema que está en la mesa, le aseguró a Página12 el infectólogo Pedro Cahn, uno de integrantes del grupo de especialistas al que consulta el presidente Alberto Fernández para definir medidas. Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, le resaltó a Rock and Pop que no hay medidas definidas y que "el valor de la vida está por sobre todas las cosas".

En algunos países se está trabajando en este sentido. Por ejemplo, en España, desde el domingo se les dará permiso a los niños de hasta 14 años de salir a jugar una hora, sin poder alejarse más de un kilómetro de sus casas.

En Buenos Aires, el bloque del Frente de Todos desarrolla un proyecto para que menores de seis años puedan salir hasta un radio de 500 metros, acompañados de un adulto y que los espacios de uso común de los edificios se habiliten por turnos.

En la región, aun no se han hecho públicos proyectos similares aunque no sería extraño que surjan en el corto plazo.