Cuestión de tamaño: ¿cuánto frío pueden soportar los perros?

Llegó el invierno y con él, las heladas típicas de la estación. Ahora bien, ¿qué tanto soporta el frío un perro? Lamentablemente, en los últimos días varios animales sin hogares de la zona murieron por hipotermia.

Si bien hay razas adaptadas al frío como el Husky Siberiano, Malamute de Alaska, San Bernardo o Terranova son las razas más conocidas y se trata de perros adaptados a las bajas temperaturas del invierno.



El médico veterinario de Neuquén, José Massabó explica que en realidad se debe tener en cuenta según el tamaño del can. En perros de tamaño chicos y medianos, la zona de riesgo para soportar temperaturas bajas es entre -1° C a 4° centígrados. En temperaturas menor de -1° C a -3° C, la zona es peligrosa; y, en lugares donde la temperatura es de menor de los -5°C o - 6 °C es crítico y el animal puede morir congelado, obviamente hablando de perros bien alimentados y cuidados que puede tener tolerancia y resistencia. Los perros de tamaño grandes son de mayor resistencia y la zona de riesgo es entre - 1° y 4°C. “Por eso, no me refiero a raza, sino a tamaños, porque, si bien un caniche puede pasarlo muy mal, también un mestizo del mismo tamaño lo pasa muy mal”, explica José Massabó a RÍO NEGRO.

La importancia de una buena alimentación y la nutrición es fundamental debido a la protección corporal, porque la capa de grasa que generalmente tienen los animales como las personas también, los protege y le da una mayor resistencia al frío. Esto no implica que el animal deba estar excedido de peso, y que no se lo deba proteger de las bajas temperaturas, explica Massabó.



Si bien un perro joven va a tener más resistencia que uno de mayor edad que con el frío los dolores típicos de la vejez, se agudizan. Ante un caso de hipotermia, o sospecha, ya sea perros o gatos, lo más urgente que se debe realizar es llenar una bañadera o recipiente adecuado, con agua poco más que tibia, para levantar la temperatura corporal de a poco y no quemar al paciente. También colocar bolsas de agua caliente sobre el cuerpo del animal hasta llegar a la veterinaria de urgencia. En caso de no tener bolsas para agua caliente, se pueden utilizar botellas y en este caso se sugiere envolverlas con toallas para no quemar y producir daño en la piel del animal”, concluyó Massabó.

Para tener en cuenta

Para los animales que viven en la intemperie es necesario:

Darle un lugar de protección para cubrirse de las bajas temperaturas que pueden ocasionar la muerte: una cucha, que se encuentre en reparo, tanto del frío como del calor de las altas temperaturas.

Cubrir el piso de la cucha con mantas para asegurar el calor y no reciban el frío directo del suelo.

La ropa como chalecos ayudan a tener un poco más tolerancia al frío.

Los perros pequeños y medianos podrían estar en riesgo en ante -1° a 4°.

A partir de -4º C, la situación ya es peligrosa para la gran mayoría de los perros.

Hay perros más propensos a pasar frío que otros, aunque todos poseen un pelaje protector que les ayuda a soportar las variedades climáticas, lo que no significa que toleren las extremadas temperaturas, tanto del frío como el sofocante verano sin resguardo, o el encierro dentro del auto.