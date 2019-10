Cuestionan las medidas que Macri anunció contra la violencia de género

Distintas referentes del movimiento de mujeres del país y también de la región salieron a cuestionar el paquete de medidas propuesto ayer por el presidente Mauricio Macri bajo el título de "Medidas extraordinarias contra la violencia de género".

Entre las críticas se considera, en líneas generales, que los anuncios son insuficientes, que son sólo una expresión de buenas intenciones, que el presidente salió a hacer campaña con las muertes de las mujeres, e insisten en que lo que se necesita es la urgente declaración de la emergencia nacional en violencia de género.

"La violencia de género no se soluciona con el Código Penal"

La abogada Gabriela Conders, defensora de víctimas del cantante Cristian Aldana condenado a 22 años de prisión por violencia sexual, cuestionó la propuesta de que cualquier persona podrá realizar la denuncia. "En muchos lugares no aceptan la denuncia de la víctima ¿Van a aceptar la del vecino? La violencia de género no se soluciona con el Código Penal. Es insuficiente", declaró. "Las mujeres necesitamos políticas públicas, campañas de concientización, que se establezcan protocolos de actuación. Necesitamos una construcción de educación .. no de castigo y persecución", agregó.

"La persecusión de oficio es un problema"

Sabrina Cartabia, abogada de Thelma Fardin en la causa por violación contra el actor Juan Darthés, consideró que "la persecución de oficio representa un problema y da cuenta del desconocimiento a la hora de abordar la violencia de género. Lejos de favorecer y brindarle centralidad a las mujeres se las obliga a ser parte en un proceso penal que no les garantiza derechos ni protección".

Neuquén: tres proyectos de emergencia en violencia de género

La organización feminista Mumala Neuquén consideró que las expresiones del presidente son "engaños electoralistas" porque en su gestión y en la anterior (Cristina Fernández) los presupuestos asignados al INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) y al plan nacional de erradicación de las violencias de género fueron "miserables y/o subejecutados" y además no hubo estadísticas oficiales sobre situaciones de violencia y femicidios, entre otros aspectos. Además exigió la declaración de Emergencia Nacional en Violencia de Género y el cumplimiento de las leyes vigentes.

En la Legislatura de Neuquén se están debatiendo al menos tres proyectos de declaración de emergencia en violencia de género. Si bien las propuestas habían sido presentadas anteriormente y en forma repetida, tomaron impulso luego del femicidio de Laura "Cielo" López, la joven de Plottier que estuvo desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado varios días después. Por el crimen fue detenido Alfredo Escobar, único imputado hasta el momento, aunque se sospecha que actuó con la ayuda de, al menos, un cómplice.

Río Negro: "ajuste y vaciamiento de políticas de género"

Daiana Neri, referente de la colectiva feminista “La Inapropiada” opinó que el Presidente Macri había salido a hacer campaña con la violencia de género y la muerte de cientos de mujeres. Neri consideró que son "puras intenciones" de "un presidente en ejercicio". "Dice que reforzó la línea 144 cuando la vacío, por poner un ejemplo", agregó.

El mes pasado, el Centro de Estudios Patagonia, denunció que entre 2015 y 2019, durante la gestión del presidente Macri, "las políticas públicas nacionales con perspectiva de género han sufrido un ajuste y vaciamiento".

A nivel provincial consideró que el panorama era similar y aseguró que en 2017 "el Programa Provincial de Erradicación de la Violencia de Género, se redujo un 25% de lo establecido en la Ley provincial de presupuesto, y se subejecutó un 27%; en el 2018 sufrió una quita de casi el 50% y sólo se ejecutó un 33%". Por otra parte indicó que "el presupuesto asignado al Consejo Provincial de la Mujer en 2017, sufrió un recorte del 40%, del cual se subejecutó un 18%".

"El presupuesto es ínfimo: 11 pesos por mujer en 2019"

Raquel Vivanco presidenta del Observatorio de Femicidios "Ahora Que Sí Nos Ven" consideró que las medidas oficiales anunciadas "no dicen nada en relación al problema estructural que representa la violencia machista contra mujeres y diversidades y cómo abordarlo".

"Por lo demás muchas debieran estar puestas en marcha desde hace años. En cuatro años la violencia contra las mujeres no fue prioridad en la agenda del gobierno de Cambiemos; basta conocer el presupuesto ínfimo asignado al INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) durante estos años: 11 pesos por mujer en 2019", agregó.

Según el último relevamiento, en septiembre, cada 26 horas una mujer es asesinada en Argentina en contextos de violencia de género. "Si el promedio de femicidios relevado se sostiene vamos a cerrar el 2019 con el mayor número de femicidios de los últimos cuatro años", aseguró.