Cuidar la salud en base a nano tecnología

Innovación. Un novedoso desarrollo argentino en base a nanotecnología.

La irrupción del virus a nivel global, ha significado un enorme impacto al ímpetu emprendedor. Sin embargo, toda crisis es una oportunidad.

Así lo comprendieron tres pymes argentinas que se unieron durante 2020 para desarrollar el proyecto “Asepsia Total” que mediante la nanotecnología, busca ofrecer soluciones destinadas a prevenir contagios intrahospitalarios y elaborar productos que mejoren el cuidado de la salud.

La nanotecnología es una disciplina que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con fines industriales o médicos.

Con una inversión inicial de 200.000 dólares, las empresas Nanotek, Elipse y Best Paint pusieron en marcha un emprendimiento que cuenta con una plantilla de 126 empleados, y que proyecta contar con 20 trabajadores más antes de fin de año.

“El proyecto aspira a buscar una solución para resolver el gran problema de los contagios, o por lo menos, generar un paliativo. La pandemia nos incluye a todos, y por un pequeño descuido se puede iniciar un contagio dentro de un hospital o fuera de éste, y luego entrar con el virus”, subrayó Horacio Tobías, gerente de Transferencia Tecnológica y Producción de Nanotek Argentina.

El producto base ideado para esta asociación es elaborado por Nanotek, que fabrica nanopartículas de iones de plata, y provee de este elemento a Elipse, la empresa que a su vez las convierte en un nuevo concentrado denominado “Masterbatch”, que es una materia prima utilizada en las industriales plásticas y textiles para la producción de apósitos médicos.

Nanotek también provee sus nanopartículas a Best Paint -dedicada a la pintura- que a sus productos sumó los iones de plata para el desarrollo de un producto denomiado Vidaké, que es una pintura antimicrobiana.

A la vez, Elipse y Best Paint encararon el primer desarrollo envases especiales para la pintura con iones de plata, y la empresa Nanotek elabora con nanotecnología un alcohol en gel con efectos microbicidas que desinfecta por un periodo mínimo aproximado de seis horas.

En todos los casos se trata de productos de una demanda extendida en el marco de la pandemia, que agregan valor y contribuyen a combatir la enfermedad. Muestran además la sinergia positiva que se genera cuando existe iniciativa, inversión y colaboración productiva.