“Sustentable” se muestra en sociedad

Rafo Grin y Los Mortales Pasajeros, que son Leonardo Toro en bajo y Joaquín Isern en batería, presentarán en sociedad su primer disco realizado como banda y el segundo que tocarán juntos. Se trata de “Sustentable”, un disco que empezó a tomar forma gradualmente en los shows en vivo del trío. “Es la continuación y la continuidad de Los Mortales Pasajeros, que estamos cumpliendo tres años, lo cual es un montón para una banda, o por lo menos para las bandas que he tenido”, contó Rafo Grin en diálogo con “Río Negro”. Y agregó: “es de alguna forma lo que yo ya tenía en mente cuando empecé con este proyecto allá por 2014 que primero hice esa locura de grabar mi primer disco solo solo que es ‘Cómo sobrevivir en un mundo tóxico’. Mientras hacía eso como manija y obsesivo que soy ya me imaginaba que si conseguía armar una banda sólida y que perdure en el tiempo, el segundo disco lo iba a hacer con ellos”. Esos pensamientos se hicieron realidad. Es que Los Mortales Pasajeros se consolidaron y llegaron a producir en conjunto su primer disco de estudio. “A comparación del primer disco donde tuve el acompañamiento artístico de un gran amigo, acá decidimos llevar adelante la producción artística los tres. Y así fue que llegamos a ‘Sustentable’ con temas que veníamos tocando hace un año y medio”, confío quien lleva las riendas de la guitarra y la voz. También te puede interesar Rafo Grin recuerda sus veinticinco años de música Como la base ya estaba, el proceso de grabación de la placa que cuenta con nueve temas y un bonus track fue casi un juego de niños. “Fue bastante natural y fresco el grabado, porque ya estaban las canciones hechas, creo que agregamos una sola que fue un tema que surgió en una zapada en un ensayo que es ‘Diente de lata’, pero fuimos con las canciones o el disco casi terminado a grabar, que eso estuvo buenísimo porque grabamos en dos o tres tomas, e inclusive algunos en una sola toma”, recordó Grin. La naturalidad y la frescura de la grabación sumadas al rodaje en vivo previo que ya tenían los temas y la profesionalidad de los músicos dieron como resultado un disco “muy superior, sobre todo, sonoramente al primero”, tal como destacó el guitarrista y vocalista. “Obviamente porque ellos -Toro e Isern- son dos intérpretes de instrumentos muy talentosos y especializados y yo soy un aficionado a la batería y el bajo. Suena muy superior al primer disco que yo lo quiero mucho, sobre todo a las canciones, más que al trabajo final y sonoro del disco, porque como todo primer disco tiene sus falencias”, agregó Rafo. Y cerró: “en este hemos dado un paso muy grande, aunque seguimos aprendiendo y ya le encontramos algunos detalles como bien manija que somos”.

La espina dorsal de Los Mortales Pasajeros es el rock, pero eso no quita que sus temas pueda ir más allá de él. “La canciones son distintas, aunque seguimos siendo un trío de rock en este disco aparecen sonoridades de distintas facetas del rock porque no somos un trío o una banda del rock clásico. Por más que de repente sonamos a trío clásico, hay otras sonoridades relacionadas con el rock fusión, nos gusta mucho Spinetta y la influencia de él está también en este disco y en su sonoridad medio ochentosa, hay un tema acústico como Ragtest”, detalló el músico nacido en Buenos Aires pero con identidad neuquina. “Es una muestra de lo que somos porque los tres somos músicos que nos encanta el rock pero que venimos también de otros géneros como el blues, como el jazz, el reggae”, resumió.

¿Por qué “Sustentable”?

“Sustentable es una palabra que está muy relacionada y muy usada en el medio ambiente, lo cual me interesa. El no cuidado del medio ambiente y del planeta en general por la ambición humana y el supuesto desarrollo y evolución me preocupa y me asusta. Cada vez es peor y no hay una conciencia que no tenemos otro planeta y que si existe una nave para irse a otro planeta la van a tener unos pocos priveligiados, los poderosos de este mundo”, señaló Rafo Grin.

Pero enseguida agregó “en este caso también quise usar la palabra aplicada a nuestra vida musical, a mi carrera musical, a Los Mortales, que somos sustentables y autosustentables de alguna forma. A pesar de todo lo que nos pasa y lo difícil que es producirse y ser una banda 100% independiente. Aún así seguimos grabando discos, seguimos produciendo espectáculos, creemos que nuestra música es sustentable y nuestra actividad es sustentable”.

Un tema de “Sustentable”

“Me gusta mucho ‘Alamos’, es un tema instrumental, larguísimo es como tres temas en uno, así lo veo yo porque son tras partes muy distintas. La verdad que es un tema que me ha salido espontáneamente de un tirón. Tiene una mezcla de estilos, hay un poco de la sonoridad de Luis Alberto (Spinetta), sobre todo, con Los Socios del Desierto que es una banda que nos gusta. Pero tiene también algunas ideas musicales del rock progresivo y está también el rock de Hendrix o del famoso power trío. Es una canción que me gusta mucho, me gustan todas, pero esa me parece interesante y distinta a las propuestas que yo había mostrado en el primer disco”, respondió Rafo Grin.

Mañana a las 10 podés verlos en vivo en www.rionegro.com.ar.

El disco físico está en venta en Avenida Argentina 261, Alcorta 115 de Neuquén. En Villegas 149 y Tres Arroyos 375 de Cipolletti. En avenida Riavitz 12 (local 2) de Plottier y en los Estudios Rag de Roca.

¿Cómo será la presentación en sociedad de “Sustentable”?

El sábado 4 de agosto a las 21:30 en el Cine Teatro Español Rafo Grin y Los Mortales Pasajeros presentarán “Sustentable”, su primer disco como trío y la continuación de “Cómo sobrevivir en un mundo tóxico”, el disco solista de Grin que luego presentaron en vivo los tres músicos. “Vamos a estar a trío mayoritariamente en el show, vamos a tocar el disco entero y vamos a tocar versiones de ‘Cómo sobrevivir...’, que a algunas ya las veníamos haciendo en vivo y las llevamos para otro lado”, comenzó contando Rafo sobre el show que están preparando hace varios meses. Y agregó: “vamos a tener algunos invitados de lujo y también algunas rarezas. Va a estar Lucía Espeche tocando el chelo en un set acústico que vamos a hacer en el medio. Va a estar, obviamente, Ale Toro que siempre toca con nosotros el acordeón y que también grabó. También va a estar el Sharko tocando las guitarras eléctricas que yo no grabé en el disco y que quiero que se reproduzcan y va a e star Tony Sgro, en el órgano Hammond, que también es un amigo y un gran músico de blues, uno de los mejores pianistas de blues del valle”. “Además can a estar los muchachos de La Estafa Dub tocando otra locura sonora que haremos . Y la Noe Pucci que es la invitada de lujo que va a estar abriendo el show, también va a estar después cantando con nosotros. Va a ser muy variado”, cerró el músico en diálogo con “Río Negro”.

“Somos inquietos y nos gustan un montón de músicas entonces lo que buscamos es hacer una fusión de las músicas que nos gustan”,

confió Rafo Grin sobre el grupo que comparte con Leonardo Toro y Joaquín Isern.

Datos útiles

del show

¿Cuándo?: sábado 4 de agosto

¿Dónde?: en el Cine Teatro Español

¿A qué hora?: 21:30

Entradas: en boletería del cine o en avenida Argentina 261 (entrada y disco)

Precios: las entradas solas cuestan 300 pesos y la promo de entada más disco tiene un valor de 400 pesos.

Neuquén