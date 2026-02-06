35 años de Innuendo: el conmovedor disco de Queen con el que Freddie desafió a su propía muerte

Freddie Mercury se estaba muriendo y solo unas pocas personas lo sabían. Para cuando el mundo lo supo, no hubo tiempo para más: murió al día siguiente de hacer público que padecía SIDA. No está claro cuándo fue que el icónico frontman de Queen supo su propio diagnóstico. Según su pareja, Jim Hutton, a Freddie Mercury le diagnosticaron SIDA después de la Pascua de 1987. En cambio, Barbara Valentin, que había sido pareja del músico entre 1983 y 1985, sostuvo que Mercury había recibido la información en 1984, siete años de su muerte.



Lo cierto es que A Kind of Magic, editado en 1986, tuvo su gira mundial que incluyen los impresionantes shows en Wembley, Nepstadion y Knebworth incluidos en el disco en vivo Live Magic. En cambio, The Miracle, grabado entre enero de 1988 y enero de 1989 y editado en mayo de 1989 no tuvo gira mundial ni shows de ningún tipo. Era evidente que algo pasaba con la salud de Freddie Mercury y que Jim Hutton estuviera en lo cierto.



Como sea, el deterioro en el aspecto físico de Mercury fue cada vez más evidente a partir de 1988. También llamó la atención de todos su alejamiento de toda vida pública. Algo estaba mal y nadie decía nada. Al contrario, todo estaba bien sostenían desde la banda. La decisión de negarlo todo fue del propio Mercury, quien no quería que su salud fuera material de la prensa sensacionalista ni motivo de acoso de los paparazzi.



Y para terminar de cerrar su círculo íntimo se mudó a Montreaux, la pequeña localidad suiza donde la banda poseía los Mountain Studios, donde habían grabado sus últimos discos y el cantante sentía como su hogar. Allí mismo fue que reunió al resto de los Queen para comenzar a trabajar en un nuevo disco, cuando aun faltaban dos meses par que The Miracle fuera editado. Era marzo de 1989 y Freddie Mercury sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Peor aún, sabía que cada día podía ser el último y había resuelto que hasta que ese día llegue solo se dedicaría a la música.



Brian May, John Deacon y Roger Taylor, que para entonces ya sabían que Mercury padecía de SIDA, acudieron al llamado para grabar el que sería el último disco de Queen con Freddie en vida. Ese disco es Innuendo. Grabado entre marzo de 1989 y diciembre de 1990, fue editado el 4 de febrro de 1991.



La banda comenzó a trabajar en las nuevas canciones sin tener mayores precisiones al respecto. Todo fue apareciendo allí, algunas ideas o maquetas venían de tiempo atrás y otras directamente se crearon en el momento. Mientras, debían atender el lanzamiento de The Miracle. May y Taylor se encargaron. También de negarlo todo respecto de la salud de Mercury, claro.



Innuendo es un disco excepcional, literalmente. Todo en él tiene que ver con el estado de Freddie Mercury, incluso lo que en principio no tenía que ver con él, como la canción “These are the days of our lives” (Estos son los días de nuestras vidas). Escrita por Roger Taylor para sus hijos, tomó otro significado cuando Mercury la cantó. El resultado es absolutamente conmovedor.



El disco abre con el tema que la da nombre: “Innuendo”, una pieza compleja desde lo musical, pero también desde lo vocal, algo a lo que Mercury no quiso renunciar. Con algo de ese ascendente propio de “Kashmir”, de Led Zeppelin, la canción cuenta con un solo de guitarra flamenca de Steve Howe, de Yes.

Le siguen “I’m Going Slightly Mad” y “Headlong”, una pieza rockera típica de Queen en la que Mercury logra desplegar con un grandísimo esfuerzo la energía que se esperaba de él en canciones como esta. La épica “The Show Must Go On” no sólo cierra el disco, sino también todo una parte de la historia del rock.



El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury publicó un texto comunicando de manera oficial que padecía de SIDA. Al día siguiente fallecería de una neumonía bronquial derivada del virus VIH. Tenía apenas 45 años.

El arte de tapa del álbum fue tomado de una ilustración del dibujante francés J. J. Grandville. La idea provino del baterista Roger Taylor, quien hojeando un libro de ilustraciones de Grandville encontró la obra A Juggler of the Universe, en donde se podía ver a un malabarista que jugaba con planetas y astros, mientras era observado a lo lejos por un hombre de traje.