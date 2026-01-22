A qué hora se anuncian las nominaciones para los Premios Oscar 2026 y cómo verlo en vivo

La temporada de premios de Hollywood tiene este jueves un paso clave cuando se anunciarán las nominaciones para los Premios Oscar 2026.

Este jueves, la Academia anuncia los nominados de todas las categorías, de cara a la ceremonia del próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La expectativa en la Argentina estará puesta, principalmente, en conocer si “Belén”, el drama de Dolores Fonzi, obtiene la nominación como mejor película internacional.

A qué hora se conocen las nominaciones de los Premios Oscar 2026

La ceremonia de los anuncios de las nominaciones tiene lugar el jueves 22 de enero de 2026 a las 8.30 hs (hora del Este), por lo que en la Argentina se verá desde las 10.30 horas.

Cómo ver en vivo las nominaciones de los Premios Oscar 2026

La ceremonia en la que se develarán todas las nominaciones será presentada por Danielle Brooks y Lewis Pullman, y se podrá seguir en vivo a través de: