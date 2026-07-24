El nuevo líder de las exportaciones argentinas: el ranking de los 10 productos más vendidos

El comercio exterior argentino tuvo un cambio destacado en el primer semestre de 2026: el petróleo crudo desplazó a los derivados de la soja y quedó al frente del ranking de productos más exportados. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Argentina exportó USD 49.454 millones entre enero y junio de este año, un 24,4% más que en el mismo período del año anterior.

En ese balance, los diez principales productos exportados generaron USD 27.417 millones durante el primer semestre. El ranking mostró el avance del sector energético, con el petróleo crudo al frente, mientras los productos agroindustriales y primarios conservaron una fuerte presencia entre las principales ventas externas del país.

Petróleo, maíz y soja lideran las exportaciones argentinas durante 2026

Según el relevamiento del Indec, mientras el petróleo crudo alcanzó el primer puesto, productos como el aceite de girasol, el oro, la carne bovina y el trigo registraron algunas de las mayores tasas de crecimiento interanual. El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

Petróleo crudo (USD 4.693 millones). Los aceites crudos de petróleo encabezaron el ranking tras registrar un crecimiento interanual del 47,7%. El producto sumó USD 1.516 millones más que durante el primer semestre de 2025. Sus principales destinos fueron Estados Unidos, Chile, Tailandia, Australia y Uruguay.

Maíz en grano (USD 4.171 millones). El cereal, excluido el destinado a siembra, mantuvo el segundo lugar. Sus ventas externas crecieron 6,7%, con Vietnam, Argelia, Perú, Egipto y Arabia Saudita entre los principales compradores.

Harina y pellets de soja (USD 4.161 millones). El principal producto exportado durante el primer semestre de 2025 quedó en el tercer puesto. La facturación prácticamente se mantuvo estable, con una suba interanual de apenas 0,7%. Indonesia, Vietnam y Arabia Saudita fueron algunos de sus destinos.

Aceite de soja en bruto (USD 3.163 millones). El producto ocupó el cuarto puesto del ranking de exportaciones argentinas, con un incremento de USD 135 millones frente al mismo período de 2025, equivalente a una mejora del 4,5%.

El petróleo crudo encabezó el ranking, seguido por el maíz y los derivados de la soja.

Oro, vehículos y trigo explican parte del crecimiento exportador

El ranking también mostró un buen desempeño de productos como el oro, vehículos y trigo que ocuparon los puestos siguientes, con incrementos interanuales que permitieron ampliar su participación entre los principales bienes exportados por la Argentina.

Oro para uso no monetario (USD 2.913 millones). El metal registró uno de los mayores saltos del ranking, con un aumento de 51,2% interanual. La facturación creció en USD 986 millones respecto de los primeros seis meses de 2025.

Vehículos para transporte de mercancías (USD 2.510 millones). El producto, perteneciente al grupo de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), registró un incremento de USD 352 millones frente al primer semestre del año pasado.

Trigo y morcajo (USD 2.317 millones). El cereal, excluido el trigo duro y el destinado a siembra, alcanzó el séptimo puesto. Sus exportaciones crecieron 42,7% interanual, con una mejora de USD 687 millones.

Carne bovina congelada y deshuesada (USD 1.302 millones). Las ventas externas de este producto aumentaron USD 403 millones en un año, lo que representó una suba del 44,9% respecto del primer semestre de 2025.

Aceite de girasol en bruto (USD 1.165 millones). Fue el producto que registró el mayor crecimiento porcentual del ranking. Las exportaciones aumentaron 92,6%, con una diferencia de USD 560 millones respecto del mismo período del año anterior.

Porotos de soja (USD 1.022 millones). El listado se completó con los porotos de soja, incluso quebrantados y excluidos los destinados a siembra. Las ventas al exterior crecieron 7,9%, con una mejora de USD 75 millones interanuales.

Con información de Infobae