Cotizaciones dólar hoy: precios del dólar oficial, el MEP y el CCL este viernes 24 de julio 2026

La city financiera argentina pone en marcha su última rueda semanal, este viernes 24 de julio 2026, intentando sostener el marco de previsibilidad en las cotizaciones institucionales. Según los informes del Banco Central (BCRA), la solidez en el nivel de reservas internacionales y el ordenamiento de la liquidez por parte del Tesoro Nacional continúan funcionando como el principal factor de neutralización frente a variaciones estacionales de la demanda.

En esta rueda, el dólar oficial comanda el esquema general de precios de la economía real, mientras que las opciones financieras del dólar MEP y el dólar CCL abren el circuito bursátil exhibiendo brechas acotadas respecto de las pizarras minoristas.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 24 de julio 2026

La banca pública de referencia inicia las operaciones de la mañana con los siguientes valores en pantalla:

Dólar oficial (compra): $1.465,00

(compra): $1.465,00 Dólar oficial (venta): $1.515,00

(venta): $1.515,00 Dólar tarjeta (consumos en el exterior): $1.963,00

(consumos en el exterior): $1.963,00 Dólar mayorista (operaciones comerciales): $1.489,50

Según los criterios institucionales del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes, pautado por la autoridad monetaria.

Por su parte, el dólar tarjeta contempla el 30% fijo a cuenta de Ganancias tras la eliminación del Impuesto PAIS, consolidando un parámetro estable para consumos y servicios externos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 24 de julio 2026

En el segmento de capitales e instrumentos financieros administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones bursátiles abren de la siguiente manera:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.520, manteniendo un comportamiento plano de bajísima volatilidad.

: abre en $1.520, manteniendo un comportamiento plano de bajísima volatilidad. Dólar CCL (Contado con Liquidación): cotiza a $1.585, afianzándose como la vía legal corporativa para obligaciones en el exterior.

(Contado con Liquidación): cotiza a $1.585, afianzándose como la vía legal corporativa para obligaciones en el exterior. Dólar blue (mercado informal): se posiciona en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, conservando un margen reducido de dispersión respecto a las pantallas oficiales.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este viernes 24 de julio 2026

Viernes 24 de julio 2026 . En Neuquén , el dólar oficial inicia su actividad en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.



. En , el inicia su actividad en el a: $1.455 para la compra. $1.525 para la venta. Viernes 24 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se oferta a:

$1.460 para la compra.

$1.510 para la venta.

Análisis de mercado: las claves que estabilizan el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis sobre la coyuntura que estamos trabajando demuestra que la estabilidad en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la disciplina fiscal y al control de agregados monetarios.

Los analistas financieros de la City señalan que la política de emisión cero, sumada a tasas de interés reales atrayentes en instrumentos en pesos, incentivó a las empresas a desprenderse de liquidez en moneda extranjera para cubrir obligaciones impositivas de la quincena, esterilizando sobresaltos en las cotizaciones bursátiles.