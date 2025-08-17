Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este domingo 17 de agosto

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este domingo. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.

Agendate las actividades para hoy domingo 17 de agosto de 2025





«LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS» Domingo 17 de agosto a las 20:00 hs

Neuquén Más info acá



¡Día del niño junto a SHREK Y SUS AMIGOS! el musical Domingo 17 de agosto a las 18:00 hs

Cipolletti Más info acá



Truco Domingo – 20:30

Neuquén Más info acá

Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.