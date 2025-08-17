ESCUCHÁ RN RADIO
Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este domingo 17 de agosto

Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este domingo. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Agendate las actividades para hoy domingo 17 de agosto de 2025


Imagen «LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS»

«LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS»

  • Domingo 17 de agosto a las 20:00 hs
  • Neuquén
Más info acá

Imagen ¡Día del niño junto a SHREK Y SUS AMIGOS! el musical

¡Día del niño junto a SHREK Y SUS AMIGOS! el musical

  • Domingo 17 de agosto a las 18:00 hs
  • Cipolletti
Más info acá

Imagen Truco

Truco

  • Domingo – 20:30
  • Neuquén
Más info acá

Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.


