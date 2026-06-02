Primeros semifinalistas en París: Zverev hizo los deberes y Mensik terminó con la ilusión de Fonseca

El Abierto de Francia de Tenis, más conocido como Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada 2026 de la ATP, conoció hoy a sus primeros dos semifinalistas del cuadro masculino.

El primero de los clasificados a dicha instancia fue el alemán Alexander Zverev, 2° preclasificado, de sólida actuación para dejar en el camino al español Rafael Jódar, con parciales de 7-6 (3), 6-1 y 6-3, logrando avanzar por quinta vez a semifinales en el polvo de ladrillo parisino.

Su rival por un lugar en la final será el checo Jakub Mensik, 26° favorito del certamen, quien ahogó la ilusión del joven brasileño Joao Fonseca (28°) en sets corridos, por 6-4, 6-3 y 7-6 (3), para avanzar a su primera semifinal en un Major.

Ambos se enfrentaron este año en Madrid, con victoria del alemán, quien, ante la temprana derrota del italiano Jannik Sinner, el máximo aspirante a la corona (perdió con el argentino Juan Manuel Cerúndolo), parece tener terreno limpio para, de una vez por todas, lograr su primer Grand Slam.

Mañana, en tanto, se conocerán los dos restantes semifinalistas en París. En primer turno, no antes de las 8 de nuestro país, cruzarán el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) ante Flavio Cobolli (10°), y luego, después de las 15, habrá duelo de italianos entre Matteo Berretini y Mateo Arnaldi.