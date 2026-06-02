“Mi hijo me defraudó, es un monstruo”: el desgarrador pedido de perdón de la madre de Claudio Barrelier

El femicidio de Agostina Vega sigue generando repercusiones en Argentina. Este domingo, Viviana, madre de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años, rompió el silencio y pidió disculpas públicamente a la familia de la víctima.

En una improvisada conferencia de prensa frente a su domicilio, la mujer aseguró sentirse devastada por la situación y afirmó que, si se comprueban las acusaciones contra su hijo, lo considera “un monstruo”.

“Creía en mi hijo, pero me defraudó. No estoy en sus zapatos de la puerta para afuera. Lo crié de una forma, lo crié bien dentro de mi alcance y él se hizo de otra, no lo entiendo”, expresó entre lágrimas.

🗨️“Yo lo crié bien dentro de mi alcance, le di lo que más pude. No sé en qué se convirtió”



🔴La mamá de Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina, le pidió perdón a la familia de Agostina: “Sé que con esto no le devuelve a la criatura”.

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Viviana sostuvo que desconocía gran parte de la vida personal de Barrelier y aseguró que nunca tuvo relación con su entorno más cercano.

“No conozco a sus amistades, no sé nada. Le preguntaría por qué hizo esta barbaridad. Tiene 34 años y tiene su vida, mientras yo tengo la mía. No lo voy a entender nunca”, manifestó.

“Le creí como madre”

La mujer recordó que, cuando visitó a su hijo tras su detención, aún en el marco de una investigación por desaparición de persona, él le aseguró que era inocente.

“Cuando lo fui a ver para llevarle ropa, me dijo que todo iba a salir bien y que él no tenía nada que ver, que me quedara tranquila. Le creí como madre”, relató.

Sin embargo, tras el hallazgo de los restos que serían de Agostina Vega y el avance de la investigación, afirmó sentirse completamente desbordada por la situación.

“Lo desconozco como hijo y pido perdón a todo el mundo, a la población, porque esto me desbordó. Es un monstruo si hizo todo lo que hizo. Me da vergüenza mirar a la cara a la familia de Agostina”, sostuvo.

El pedido de perdón a la familia

Durante sus declaraciones, Viviana dedicó unas palabras a los familiares de la adolescente asesinada.

“Le pido mil perdón a la familia de Agostina, a esos abuelos, de corazón. Somos personas buenas y solidarias que no hacemos mal a nadie”, expresó.

También explicó que conoció una sola vez a la madre de la víctima, Melisa Heredia, durante un encuentro casual.

“A la madre de la nena la conocí una vez en una cancha y me la presentó como una amiga nada más. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura”, señaló.

La situación de su nieta y la incomunicación con Barrelier

La madre del acusado también se refirió al impacto que el caso tiene sobre la hija de Barrelier, una niña de 11 años.

“Mi nieta ya sabe que su papá está detenido. ¿Cómo puede estar?”, lamentó.

Respecto al detenido, indicó que no ha podido mantener contacto desde que fue alojado en prisión y que incluso tomó conocimiento a través de los medios de versiones sobre un presunto intento de suicidio.

“Me dijeron que quiso quitarse la vida, pero no puedo hablar con él porque está incomunicado. Nadie se comunicó conmigo. Tampoco me gustaría hablar con él, pero sí mirarlo a la cara y preguntarle por qué nos hace pasar por esto”, afirmó.

Mientras la investigación continúa avanzando, Barrelier permanece detenido y será nuevamente indagado por la Justicia. La causa busca esclarecer las circunstancias del crimen de Agostina Vega, cuyo caso conmocionó a Córdoba y a todo el país.