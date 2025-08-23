Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este sábado 23 de agosto
Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.
La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este sábado. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.
No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.
Agendate las actividades para hoy sábado 23 de agosto de 2025
«LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS»
- Viernes 22 de agosto a las 21:00 hs
- Neuquén
Pu Ngenko – Guardianxs del agua
- Sábado 23 de agosto a las 17:00 hs
- Viedma
Cuando abrazar es peligroso
- Sábado – 21:30
- Neuquén
Un sueño, una noche, un verano
- Sábado – 21:00
- Neuquén
Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.
