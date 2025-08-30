ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Cultura

Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este sábado 30 de agosto

Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.

Redacción

Por Redacción

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este sábado. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Agendate las actividades para hoy sábado 30 de agosto de 2025


Imagen ¡FILOSOFÍA PARA TODOS! ÚLTIMA EDICIÓN DEL CICLO: “COMO LE DIGO UNA COSA”

¡FILOSOFÍA PARA TODOS! ÚLTIMA EDICIÓN DEL CICLO: “COMO LE DIGO UNA COSA”

  • Sábado 30 de agosto a las 19:00 hs
  • Cipolletti
Más info acá

Imagen Edith Piaf

Edith Piaf

  • Sábado 30 de agosto a las 21:00 hs
  • Roca
Más info acá

Imagen Archie Hamilton en Vision Festival

Archie Hamilton en Vision Festival

  • Sábado 30 de agosto a las 00:00 hs
  • Cipolletti
Más info acá

Imagen SKRAVEL

SKRAVEL

  • Neuquén
Más info acá

Imagen Cuando abrazar es peligroso

Cuando abrazar es peligroso

  • Sábado – 21:30
  • Neuquén
Más info acá

Imagen Un sueño, una noche, un verano

Un sueño, una noche, un verano

  • Sábado – 21:00
  • Neuquén
Más info acá

Imagen 🎹 ¡Para agendar! Mariano Manzanelli – Piano

🎹 ¡Para agendar! Mariano Manzanelli – Piano

  • Sábado 30 de agosto a las 19:30 hs
  • Bariloche
Más info acá

Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.


Temas

Agendate

Cultura

eventos

IA

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios