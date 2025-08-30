Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este sábado 30 de agosto
Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.
La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este sábado. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.
No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.
Agendate las actividades para hoy sábado 30 de agosto de 2025
¡FILOSOFÍA PARA TODOS! ÚLTIMA EDICIÓN DEL CICLO: “COMO LE DIGO UNA COSA”
- Sábado 30 de agosto a las 19:00 hs
- Cipolletti
Edith Piaf
- Sábado 30 de agosto a las 21:00 hs
- Roca
Archie Hamilton en Vision Festival
- Sábado 30 de agosto a las 00:00 hs
- Cipolletti
SKRAVEL
- Neuquén
Cuando abrazar es peligroso
- Sábado – 21:30
- Neuquén
Un sueño, una noche, un verano
- Sábado – 21:00
- Neuquén
🎹 ¡Para agendar! Mariano Manzanelli – Piano
- Sábado 30 de agosto a las 19:30 hs
- Bariloche
