Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este viernes 5 de septiembre
Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.
La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este viernes. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.
No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.
Agendate las actividades para hoy viernes 5 de septiembre de 2025
LA EDAD DE LA CIRUELA
- Viernes 5 de septiembre a las 21:00 hs
- Neuquén
«Como si pasara un tren» de Lorena Romanin
- Viernes 5 de septiembre a las 21:00 hs
- Roca
La Familia Argentina
- Viernes – 21:30
- Neuquén
Tragaluz
- Viernes – 21:00
- Neuquén
Taller de técnicas textiles
- Martes y Viernes –
- Bariloche
Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.
Comentarios