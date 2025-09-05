ESCUCHÁ RN RADIO
Cultura

Agenda cultural en Neuquén y Río Negro: los eventos para este viernes 5 de septiembre

Descubrí las actividades culturales que se pueden disfrutar hoy en la Patagonia.

Redacción

Por Redacción

Mujeres que son hermanas se aventuran en el juego del recuerdo, del reencuentro. Juegan para partir. Foto: Gentileza

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro está repleta de experiencias emocionantes para disfrutar este viernes. Desde propuestas que despiertan tus sentidos hasta actividades que fomentan la creatividad y el entretenimiento, hay oportunidades para todos los gustos. Te invitamos a explorar lo que ofrece el día y descubrir el plan perfecto para vos, tu familia y amigos.

No te pierdas la chance de formar parte de los eventos que destacan el talento local. Recordá que los detalles para cada evento se actualizan constantemente, así que te invitamos a seguir las novedades en Agendate | Diario Río Negro.

Agendate las actividades para hoy viernes 5 de septiembre de 2025


Imagen LA EDAD DE LA CIRUELA

LA EDAD DE LA CIRUELA

  • Viernes 5 de septiembre a las 21:00 hs
  • Neuquén
Imagen «Como si pasara un tren» de Lorena Romanin

«Como si pasara un tren» de Lorena Romanin

  • Viernes 5 de septiembre a las 21:00 hs
  • Roca
Imagen La Familia Argentina

La Familia Argentina

  • Viernes – 21:30
  • Neuquén
Imagen Tragaluz

Tragaluz

  • Viernes – 21:00
  • Neuquén
Imagen Taller de técnicas textiles

Taller de técnicas textiles

  • Martes y Viernes –
  • Bariloche
Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá. Agendate, explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar: acá.


