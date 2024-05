Agenda de actividades de la Feria del Libro 2024: cuáles son las principales actividades de hoy viernes 10 de mayo

Principales actividades del día

14:15 La Coleccionista de Palabras: Teatro de Títeres. Alelí entre vocales y consonantes nos cuenta la historia de cómo su Abeula se convirtió en coleccionista de palabras. Por Iara Sarmiento. De 5 a 12 años. Participa: Iara Sarmiento. Organiza: Fundación El Libro Sala: Carlos Gorostiza Pabellón: Pabellón Amarillo.

14:30 Alicia en el país de las maravillas, una selección literaria de la mágica María Elena Walsh y otras expresiones del folclore infantil se fusionan en esta propuesta de narración para luego diseñar el propio té literario. De 5 a 12 años Participa: Valeria Rodriguez. Organiza: Fundación El Libro Sala: Taller- Zona Infantil Pabellón: Pabellón Amarillo.

16:00 Taller de guión y narrativa de historieta. Taller sobre guión y narrativa de historieta, con un enfoque práctico, con el objetivo de crear un guión en el lapso del taller. Participa: Emiliano Maitía- Santiago Sánchez Kutika Presenta: Santiago Sánchez Kutika Organiza: Hotel de las ideas tienda Sala: Zona Futuro Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 Presentación Una lectora de provincia, de María Teresa Andruetto. La lectura y la escritura están en todas partes y en todas las épocas de la vida de María Teresa Andruetto. Una lectora de provincia se suma a nuestra colección Lector&s, en la que cada libro recorre el camino literario de la vida de un/a escritor/a. Junto con Graciela Batticuore, directora de la colección, la autora presentará su último libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Participa: María Teresa Andruetto ; Graciela Batticuore Presenta: Graciela Batticuore Organiza: Fundación El Libro / Ediciones Ampersand Sala: Rodolfo Walsh Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 «Borges para Centennials» el mundo Borges se entrelaza con el mundo Marvel.Espectáculo unipersonal para adolescentes y chicos de colegio secundario. Participa: Daniel Mecca. Organiza: Zona Futuro Sala: Zona Futuro Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 Presentación de «Mariposas amarillas y los señores dictadores. América Latina narra su historia» de Michi Strausfeld, una de las expertas en literatura latinoamericana más reconocidas del mundo. La autora analiza en este espléndido libro las ideas y prejuicios que han atravesado a lo largo de más de quinientos años la historia del continente. Participa: Sergio Olguíny Patricia Kolesnicov Organiza: Fundación El Libro Sala: Alejandra Pizarnik Pabellón: Amarillo

17:30 Tarde de cuentos. La cuentacuentos Verónica Álvarez Rivera contará tres cuentos: Escalera Tobogán, Mi vergüenza y Que vuelva el sol. De 2 a 9 años. Organiza: La Brujita de Papel Sala: Cuenta cuentos- Zona Infantil Pabellón: Pabellón Amarillo.

18:30 Charla con Pablo Manicini, autor de Off the record: las historias y secretos del mundo periodístico corporativo según la experiencia del autor en varios medios (desde Infobae hasta The Washington Post). Participa: Pablo Mancini y Guillermo Culell. Modera: Silvia Ramírez Gelbes. Presenta: Emilio Jurado Naón Organiza: Ampersand Sala: Zona Futuro Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 Día de la Provincia de Salta. Premiación de Ganadores del Concurso Literario de Salta. Participan: Autoridades, ganadores del concurso literario, festival internacional de poesía Presenta: Mariana Marocco Organiza: Secretaría de Cultura Salta Sala: Julio Cortázar Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Presentación del libro «No callarás» de Thelma Fardin. Participa: Thelma Fardin Organiza: Galerna Sala: Rodolfo Walsh Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Alianzas transfeministas más que nunca ¿Por qué hablar de transfeminismo? ¿En que están las relaciones entre movimiento lgbtiq+ y los feminismos? ¿Cómo construimos juntes en este contexto político? Experiencias, debates y proyecciones de la mano de Las 12 de Página /12. Participan: Marta Dillon, Flor Monfort Presenta: Nicolás ColferOrganiza: Las 12 Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 Presentación de la novela «Nuestras madres», de Gemma Ruiz Palà, publicada por la editorial Consonni. Las presentadoras conversarán con la autora, que se encuentra de visita en la Argentina, sobre esta obra que cuenta, con agradecimiento, admiración y un alegre desparpajo feminista, la historia de una generación de mujeres que libró una lucha en sordina contra el patriarcado. Participan: Tamara Tenenbaum, Hinde Pomeraniec y la autora, Gemma Ruiz Palà Organiza: Consonni Sala: Alejandra Pizarnik Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 Movie Night- Primer ciclo de proyección de cortos y videominutos relacionados a la tecnología y la literatura Organiza: El Obrador Sala: Espacio Digital Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 Corazón delator. Ficciones entre lo íntimo y lo público. Participan: Luciana De Luca, Valentina Vidal, Cecilia Szperling, Veronica Boix y Paula Pérez Alonso Presenta: Patricia Kolesnicov Organiza: Grupo Planeta Sala: Adolfo Bioy Casares Pabellón: Pabellón Blanco

20:30 Olga Wornat y Miriam Lewin presentan Putas y guerrilleras. Participa: Dora Barrancos. Lula Bertoldi participará con canciones al cierre. Organiza: Grupo Planeta Sala: Rodolfo Walsh Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 Concierto de Gaspar Varela. Participa: Gaspar Varela y Sebastião Varela Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor Sala: Julio CortázarPabellón: Pabellón Amarillo

Datos útiles

Entradas, promociones y descuentos

Valor de la entrada

Lunes a jueves: $3.500 (tres mil quinientos pesos)

Viernes, sábados, domingos y feriados: $5.000 (cinco mil pesos)

Pase tres visitas: $7. 500 (siete mil quinientos pesos). Exclusivo venta online. El pase es personal e intransferible, permite una única visita por día a la Feria.

Ingreso gratuito

*Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad.

*Todos los días para docentes. Deberán presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

* Todos los días presentando PASE CULTURAL.

* Lunes a viernes (excepto 1.° de mayo) para estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario presentar comprobante que acredite condición.