«All Her Fault»: la inquietante miniserie del momento y dónde verla en Argentina

“All Her Fault” es una de las miniseries del momento, y si bien es un verdadero éxito de reproducciones y de crítica, no se encuentra en Netflix, sino en otra popular plataforma de streaming.

Narra la historia de una madre que, al ir a buscar a su hijo a una tarde de juegos, descubre que la mujer que supuestamente lo cuidaba no existe y su hijo ha desaparecido.

Está basada en el bestseller homónimo, la trama se sumerge en las oscuras realidades que se esconden tras las fachadas perfectas de un vecindario adinerado.

La serie tiene ocho episodios, y en la Argentina puede verse a través de Amazon Prime Video.

De qué trata “All Her Fault”

La trama comienza con un disparador aterrador: Marissa Irvine llega a una casa en un barrio residencial de Dublín para recoger a su hijo, Milo. Sin embargo, al tocar la puerta, se encuentra con una mujer que no reconoce y que le asegura que allí no hay ningún niño. Lo que empieza como una confusión se convierte rápidamente en un secuestro que involucra a todo el círculo social de la protagonista, revelando que nadie en su entorno es tan inocente como parece.

Elenco:

La producción cuenta con figuras de peso internacional que elevan la propuesta de este drama de suspenso:

Sarah Snook: La ganadora del Emmy por Succession regresa a la televisión en el papel protagónico de Marissa Irvine, la madre desesperada.

Dakota Fanning: Interpreta a Jenny, una joven madre con una conexión clave en el misterio.

Jake Lacy: Conocido por The White Lotus, interpreta a Peter, el esposo de Marissa.

Abby Elliott: Se pone en la piel de una de las vecinas del círculo íntimo.

Sophia Lillis: La joven actriz de It también forma parte del ensamble central.

Ficha Técnica y Producción

La serie ha sido desarrollada para la plataforma Peacock y cuenta con la dirección de Minkie Spiro (Better Call Saul, Downton Abbey). El guion mantiene la esencia del libro, explorando temas como la culpa materna, la presión social y cómo un solo error puede destruir una vida planificada.

La crítica ya la posiciona como la «sucesora» de éxitos como Big Little Lies o The Undoing, debido a su combinación de drama familiar y misterio policial de alta gama.