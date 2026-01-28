Netflix prepara un thriller político argentino con Verónica Llinás y Peter Lanzani

La plataforma Netflix anunció un nuevo proyecto argentino que reunirá a Verónica Llinás y Peter Lanzani bajo la dirección de Santiago Mitre, quien vuelve a trabajar junto a Mariano Llinás en el guion.

A través de la cuenta de Instagram de Peter Lanzani, la producción aún no cuenta con un título oficial y se presenta como un thriller político situado durante la última dictadura militar en Argentina.

Netflix anuncia un thriller político sobre la dictadura con Peter Lanzani y Verónica Llinás

La historia sigue a un oficial de alto rango que se infiltra en grupos de familiares que comienzan a organizarse para reclamar por sus seres queridos detenidos.

El film explorará cómo esos pequeños núcleos ciudadanos dieron origen a una incipiente forma de resistencia en un contexto de represión estatal.

El rodaje comenzará en marzo de 2026 en locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la película será producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia).

Peter Lanzani volverá a trabajar con Mitre después de Argentina, 1985, interpretando esta vez uno de los personajes más importantes de su carrera.

Finalmente, la producción estará a cargo de Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre y Didar Domehri, mientras que en el área técnica, la película contará con un equipo de referencia en el cine argentino: